A magyar válogatott újabb siker aratatott

Megosztás itt:

Több szempontból is különleges és történelmi a Stari Gradnál rendezett Európa-bajnokság. Olyan még sosem fordult elő, hogy magyar úszónak Eb-aranyérmet szerezzen a királykategóriában, ráadásul most duplázni sikerült tíz kilométeren. Mihályvári-Farkas Viktória és Rasovszky Kristóf is megnyerte a maga versenyét. Az Eb-k történetében eddig mindössze kétszer fordult elő, hogy tíz kilométeren ugyanaz a nemzet adja a bajnokokat. Rasovszky Kristóf emellett megnyerte a három km-es számot is, és bronzérmet szerzett öt kilométeren. Betlehem Dávid nyakába előbbi távon bronz, utóbbin ezüst került. Mihályvári-Farkas Viktória öt kilométeren a második helyen zárt az előző napi aranyérme után. Tegnap pedig Fábián Bettina óriási versenyzéssel megnyerte a 3 kilométeres sprintfutamot. A vegyesváltó folytatta sikersorozatot.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!