A magyar válogatott tagjai nem térdelnek le az EB-meccsek előtt

117 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 806 206 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 17 idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 883-ra emelkedett. Már 5 millió 278 ezer embert beoltottak, közülük 4 millió 27 ezren a második dózist is megkapták. Az oltásoknak köszönhetően véget ért a koronavírus-járvány harmadik hulláma Magyarországon - mondta az országos tisztifőorvos. Még tavaly év végén magyarul adott interjút egy török sajtó-orgánumnak a főpolgármester. A felvétel szerint Karácsony Gergely tolmács segítségével válaszolt az őt angolul kérdező török újságírónak. Felháborító Niedermüller Péter, a DK VII. kerületi polgármesterének azon kijelentése, amelyben bírálta a nemzeti indíttatású tananyagot - mondta Bajkai István Magyarország élőben című műsorunkban. A Fidesz országgyűlési képviselője szerint Gyurcsányék a nemzetből tömeget akarnak csinálni. Polgárháború szításával vádolta meg a kormányt a parlamentben Gyurcsány Ferenc. Később a DK szimpatizánsai a Hír TV stábját lökdösték a pártelnök utcafórumán. Szidalmakkal és testükkel próbálták megakadályozni, hogy a sajtó munkatársai kérdezhessenek Gyurcsány Ferenctől. Dobrev Klára a Hír Tv-nek elismerte, hogy elfogadhatatlan Rig Lajos cigányozó és zsidózó kijelentése. A DK miniszterelnök-jelöltje ennek ellenére mégis nyíltan kiáll és támogatja a Jobbikos képviselő indulását az ellenzéki előválasztáson a veszprémi körzetben. Az LMP társelnökét zavarja a Fudan Egyetem ideológiai befolyása - derült ki a műsorvezető kérdésére adott válaszából a Magyarország Élőben extra című műsorunkban. Arra azonban már nem tudott válaszolni Kanász-Nagy Máté, hogy pártja miért lépett szövetségre olyan pártokkal, amelyek politikusai különböző Kína-barát szervezetek vezetői. A Magyar Patrióták Közössége évek óta küzd azért, hogy az önkényuralomra emlékeztető közterületi elnevezések örökre eltűnjenek az országból – mondta Hetzmann Róbert, az egyesület elnöke Magyarország élőben című műsorunkban. Minden magyar számít, legyen gazdag vagy szegény, szülőkkel vagy szülők nélkül, trianoni határon belül vagy kívül élő. A kormánynak mindenkiért felelősséget kell vállalnia - hangsúlyozta Rétvári Bence államtitkár. Hazugság, hogy a főváros csődhelyzetben volt tavaly - jelentette ki a fővárosi Fidesz-KDNP frakcióvezetője a Magyar Nemzetnek. Láng Zsolt a lapnak elmondta: minden idők legmagasabb pénzmaradványával gazdálkodhatnak a baloldali önkormányzatok. A budakeszi buszsávok fejlesztéséről szóló tervezői szerződést 586 millió forinttal támogatja a kormány - jelentette be Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára. 219 ezer forintot kaphatnak azok a vállalkozások, amelyek nem jogosultak a bértámogatásra - jelentette be az ITM parlamenti államtitkára. Schanda Tamás elmondta: az egyszeri támogatás mintegy 100-120 ezer érintettnek jár, többek között fodrászoknak, kozmetikusoknak, idegenvezetőknek, vagy előadóművészeknek. Az új szabályozás alapján nem kell jogosítvánnyal rendelkezni az aranykalászos gazdatanfolyam elvégzéséhez - mondta Nagy István agrárminiszter. Minden magyar polgár nyugodtan hajthatja álomra a fejét, mert a magyar honvédek már most képesek és a jövőben még inkább képesek lesznek az ország és az itt élők biztonságát szavatolni - mondta Áder János köztársasági elnök. Az európai baloldal ismét minősíthetetlen hangon támadja Magyarországot - írta Orbán Viktor miniszterelnök Szamizdat 9. című közleményében. Most azért támadják Magyarországot, „mert nem volt hajlandó egy politikai súlyt és komolyságot nélkülöző közös nyilatkozatot aláírni Hongkong ügyében” - közölte a kormányfő. Orbán Viktor közölte: Magyarország álláspontja szerint véget kell vetni annak a brüsszeli gyakorlatnak, amely nyilatkozatok fabrikálásában és lobogtatásában merül ki. Magyarország százezer adag koronavírus elleni oltóanyaggal segíti a Zöld-foki Köztársaságot - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Elfogadható kompromisszum született a Covid-igazolvány ügyében - mondta a Hír TV-nek Hidvéghi Balázs, az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén tartott vita után. A fideszes EP-képviselő szerint a rendelet lehetővé teszi, hogy a tagállamok, az Egészségügyi Világszervezet vagy az Európai Gyógyszerügynökség által engedélyezett vakcinát egyaránt elfogadják az uniós országok. A koronavírus elleni beoltást igazoló közös uniós tanúsítvánnyal az európaiak biztonságos eszközzel rendelkeznek ahhoz, hogy biztonságos körülmények között kezdhessék meg nyári szabadságukat - mondta Didier Reynders igazságügyért felelős uniós biztos. Már több mint 173,5 millió ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban a világon, a halálos áldozatok száma meghaladta a 3,7 milliót a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Ukrajnában kismértékben ismét gyorsult a koronavírus-járvány terjedése, egy nap alatt több mint 1600 új beteget jegyeztek fel. Csehország június 21-től megnyitja határait az EU tagországai és Szerbia állampolgárai előtt, ha teljesítik a beutazáshoz megkövetelt feltételeket - jelentette be Adam Vojtech egészségügyi miniszter. Bocsánatot kért a dél-koreai Tegu város polgármestere, mert harmincmillió adag, utólag hamisnak bizonyult Pfizer-vakcinát akart beszerezni külföldről, nagy kavarodást okozva ezzel az ország délkeleti részén fekvő városban. Charles Michel, az Európai Tanács elnöke óvatosságra intett Heiko Maas német külügyminiszter tagállami vétó lehetőségének eltörlésére vonatkozó felvetésével kapcsolatban az Európai Unió külpolitikai döntéshozatalában. Az észak-atlanti szövetség destabilizálására tett kísérletekkel vádolták Oroszországot Litvánia, Lettország és Észtország miniszterelnökei, illetve a NATO-erők balti államokbeli jelenlétének fontosságára hívták fel a figyelmet. Kína nem osztja azokat az értékeket, amelyeket a NATO tagországai magukénak vallanak - jelentette ki Washingtonban Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára Joe Biden amerikai elnökkel folytatott egyeztetését követően. A latin-amerikai országokból az Egyesült Államok felé áradó migráció okaira közösen kell megoldást találni - mondta Kamala Harris amerikai alelnök Guatemalai látogatásán, egyúttal leszögezte: a határhoz érkező illegális bevándorlókat visszafordítják. Biztonságban, egy harmadik országban van már az a három mianmari újságíró, aki Thaiföldre szökött a katonai uralom elől, de ott illegális határátlépés miatt mindhármukat bíróság elé állították és felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték. A több mint száz országra kiterjedő akcióban a hatóságokat őrizetbe vettek 800 embert - jelentette be az Europol. Több mint 250 embert tartóztattak le az ausztrál és az új-zélandi hatóságok az FBI segítségével végrehajtott, évek óta zajló nagyszabású kábítószerellenes művelet során. 63-ra emelkedett a pakisztáni vonatbaleset halálos áldozatainak száma. Nyilvánosan kell bocsánatot kérnie Karácsony Gergelynek Tiborcz Istvántól egy jogerős ítélőtáblai döntés szerint - közölte a Perfect Partner Communication. Konyhakéssel nyakon szúrta korábbi élettársát egy Csongrád-Csanád megyei nő, az ügyészség indítványozta letartóztatását. Hétszáz kiló jelöletlen zöldséget talált a NAV, a kormányhivatal munkatársai a szállítmányt kockázatosnak minősítették, ezért elrendelték az áru megsemmisítését. BKK: Ma rendezik a Magyar Labdarúgó válogatott felkészülési mérkőzését az újpesti Szusza Ferenc Stadionban, ezért várhatóan 18.30-tól 22.30-ig lezárják a Megyeri utat az Irányi Dániel utca és a Váci út között. Magasabb szintre léphet a sporthagyományőrzés Magyarországon, miután több, ezzel foglalkozó szervezet Schmitt Pált, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság magyar tagját kérte fel a tevékenység hazai koordinálására. Ungvári Miklós kikapott a vigaszágon, így hetedik lett 73 kilogrammban a budapesti Papp László Sportarénában zajló olimpiai kvalifikációs cselgáncs-világbajnokságon.