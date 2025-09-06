A magyar válogatott már a második percben megszerezte a vezetést Varga Barnabás góljával

Megosztás itt:

Dublinban rendezik meg az Írország–Magyarország világbajnoki selejtezőt az európai kvalifikációs sorozat első fordulójában . A Marco Rossi szövetségi kapitány vezette magyar válogatott a 2. percben 1-0-s vezetést szerzett, miután Callum Styles passza után Varga Barnabás gólt lőtt. A 15. percben aztán Szoboszlai Dominik szögletéből Sallai Roland fejelt védhetetlenül az írek hálójába, a Galatasaray légiósának találatával már 2-0-ra vezetett a magyar csapat.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: Nemzeti Sport