Sport

A magyar válogatott már a második percben megszerezte a vezetést Varga Barnabás góljával

2025. szeptember 06., szombat 21:43 | Magyar Nemzet

A magyar labdarúgó-válogatott szombat este Írország vendégeként kezdte meg a világbajnoki selejtezősorozatot. A magyar válogatott már a második percben megszerezte a vezetést Varga Barnabás góljával az Írország–Magyarország vb-selejtezőn, majd Sallai Roland duplázta meg az előnyt.

  • A magyar válogatott már a második percben megszerezte a vezetést Varga Barnabás góljával

Dublinban rendezik meg az Írország–Magyarország világbajnoki selejtezőt az európai kvalifikációs sorozat első fordulójában . A Marco Rossi szövetségi kapitány vezette magyar válogatott a 2. percben 1-0-s vezetést szerzett, miután Callum Styles passza után Varga Barnabás gólt lőtt. A 15. percben aztán Szoboszlai Dominik szögletéből Sallai Roland fejelt védhetetlenül az írek hálójába, a Galatasaray légiósának találatával már 2-0-ra vezetett a magyar csapat.

 

Rettenetes tragédiát okozott egy víziló

 Tizenegy ember eltűnt Elefántcsontpart délnyugati részén, amikor egy víziló felborította a csónakjukat a Sassandra folyón – közölte Myss Belmonde Dogo szolidaritási miniszter szombaton.

