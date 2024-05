A magyar válogatott kettős győzelemmel jutott ki a világbajnokságra

A második felvonás elején visszatért az alapcsapat, és bár a támadójáték néha akadozott, a védekezés továbbra is stabilan működött. Ezúttal is a félidő közepén jött a sorcsere, és ezúttal összejött az, ami csütörtökön Vilniusban nem: egy újabb 4-1-es periódus végén tíz gólra nőtt a különbség a 49. percben. A teljes első meccsen, illetve a visszavágó első háromnegyedében tisztességesen helyt álló litvánok a hajrára elfáradtak, 34-20-as hátrányukat követően mégis tudták csökkenteni a különbséget.

