A magyar kézilabdások legyőzték a brazilokat

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttese jól kezdett, hatékony védekezéssel és pontos befejezésekkel ellenfele előtt járt (6-4). Egy emberelőnyös időszakot kihasználva fordítottak a brazilok, a magyar teljesítmény elöl és hátul is visszaesett a cserék után. A második félidő hajrájában és az első játékrész elején nem játszott precízen a magyar csapat, 18-13-ra eltávolodott az ellenfél, innen 23-23-nál sikerült utolérni a brazilokat. Az utolsó perc is döntetlenről indult, végül Böde-Bíró Blanka védése és Simon Petra gólja ért győzelmet.

