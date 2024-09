A Magyar Jégkorong Szövetség komolyan fontolóra vette a 2029-es férfi elit-vb megrendezését

Az MJSZ hangsúlyozta azt is, hogy Magyarország az elmúlt években számos sportág világversenyeinek adott otthont, és rendre bizonyította kiváló házigazda szerepét. A sportolók, sportvezetők és szurkolók egyaránt elismeréssel nyilatkoztak a rendezvények színvonaláról, és szívesen térnek vissza hazánkba. A szövetség hozzátette, az ilyen nagyszabású sportesemények nemcsak a turizmus számára jelentenek jelentős többletbevételt, hanem hozzájárulnak a sportág népszerűsítéséhez is.

