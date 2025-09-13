A magyar futball ikonikus alakjai újra telt ház előtt szerepeltek

Megosztás itt:

Telt ház, nagyszerű hangulat – mintha válogatott mérkőzésen lettünk volna pénteken a Puskás Múzeumban. A Nemzeti Sportügynökség által szervezett ötödik Puskás-Est talán legfontosabb híre: eljött Nyilasi Tibor! A hetvenszeres válogatott, az idén éppen hetvenéves egykori futballistáról az év elején ijesztő hírek terjedtek el: szívproblémái miatt kórházba került.

„Megúsztam, szerencsém volt – mondta lapunknak Nyilasi Tibor. – Köszönöm az értem aggódóknak a szeretetet, a jókívánságokat, de kérem, fogadják el, nem szívesen nyilatkozom, jobban szeretek a háttérben maradni. Ez a közönségtalálkozó kivétel, ide nagy örömmel jöttem el, és boldog vagyok, hogy visszatérhettem a Sport Televízióba.”

Péntek este a Puskás Múzeumban Nyilasi Tibor mellett a 61-szeres válogatott Détári Lajos és a 29-szeres válogatott Esterházy Márton volt a vendég – Mezey György, a korábbi szövetségi kapitány is elfogadta a meghívást, de ő betegség miatt végül nem tudott ott lenni a rendezvényen.

És ezt mindenki sajnálhatta, mert természetesen szóba került az 1986-os mexikói világbajnokság.

Fotó: Török Attila / Nemzeti Sport