A magyar csapat mindent megtett a sikerért

Fidesz: A kormánypártok köszönetüket fejezik ki a dunai hajóbaleset mentési feladataiban részt vevő valamennyi szakembernek. Egyúttal részvétünket fejezzük ki az elhunytak hozzátartozóinak, osztozunk a tragédia okozta fájdalmukban. Sokkal rosszabb állapotban volt az elsüllyed Hableány, mint amire a szakemberek számítottak – mondta a Hír TV Magyarország élőben című műsorában Kállai Zoltán, a Clark Ádám hajódarut üzemeltető cég vezetője. A családvédelmi akcióterv minden elemének megvan a fedezete a jövő évi költségvetésben - mondta Kósa Lajos, a Fidesz országgyűlési képviselője a Parlamentben. Kósa Lajos hozzátette, a büdzsében a gazdaság védelme is kiemelt cél. A kormány családi bölcsődék létrehozására kiírt pályázata alapján - 465 millió forint támogatásból - 726 bölcsődei férőhely létesül a következő évben - mondta Novák Katalin államtitkár. Novák Katalin közölte, hogy a kormányzat által nyújtott támogatással, az összes bölcsődei férőhelyhez képest, közel 11 százalékkal növekszik a családi bölcsődék részaránya. A Fidesz budapesti szóvivője felszólította Karácsony Gergely (Párbeszéd) zuglói polgármestert, ne sumákoljon a kerületi parkolási botrányban, fedje fel a parkolási szerződést előkészítő jegyző eltávolításának körülményeit. Zuglóban a parkolással kapcsolatos minden adat és szerződés nyilvános - jelentette ki Karácsony Gergely zuglói polgármester. Az ügyészség és az Alkotmánybíróság együttműködése az egyik záloga annak, hogy Magyarország jogállamként működhet - mondta Polt Péter legfőbb ügyész. Törvényszéki elnökök közös nyilatkozatban üdvözölték az Országgyűlés döntését, amely megerősítette hivatalában Handó Tündét, az Országos Bírósági Hivatal elnökét. Az Országos Bírósági Hivatal szerint azzal, hogy az Országgyűlés megerősítette hivatalában a testület elnökét, bebizonyosodott, hogy Handó Tünde megválasztása óta a törvényeket maradéktalanul betartva végezte munkáját. A kormány támogatja a magyar pályázókat, hogy minél sikeresebbek legyenek a brüsszeli közvetlen kutatás-fejlesztési és innováció források megszerzésében - mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Az iskoláknak közösségépítő és -megtartó szerepük is van – mondta Vitályos Eszter európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szendrőben, ahol átadták a református általános iskola új épületét. Ma kezdődik a Margó Irodalmi Fesztivál. Az úzvölgyi katonatemető eredeti állapotának helyreállítását, a kegyeletsértés és a sírgyalázás felszámolását várja el a magyar kormány a román hatóságoktól - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Bákó megye prefektusa még mindig nem támadta meg a közigazgatási bíróságon azt az építési engedélyt, amelyet a darmanesti-i polgármesteri hivatal állított ki maga számára az úzvölgyi katonatemető átalakítására. Meghaladta a 300 ezret a német vállalatok által teremtett munkahelyek száma Magyarországon - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a németországi Essenben folytatott tárgyalásainak szünetében. Megkezdte az ukrán alkotmánybíróság a parlament feloszlatásáról hozott elnöki rendelet alkotmányosságának vizsgálatát, az ülésen felszólalt Volodimir Zelenszkij államfő, aki döntését jogilag vitathatatlannak és hibátlannak nevezte. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök 15 megye kormányzóját menesztette hivatalából, köztük Kárpátaljáét - közölte Ruszlan Rjabosapka, az elnöki hivatal helyettes vezetője kijevi sajtótájékoztatóján. A román külügyminisztérium is elismerte az új moldovai kormány legitimitását, miután Teodor Melescanu külügyminiszter előző napi sajtóértekezletén még az előrehozott választásokat nevezte a legjobb megoldásnak. A moldovai alkotmánybíróság visszautasította az Igor Dodon szocialista államfő felfüggesztése miatt őt ért külföldi bírálatokat. Ellenzékbe kerülhet a júliusi görögországi előrehozott választásokon a jelenlegi kormánypárt, a baloldali Sziriza. Ellentétes véleményeket fogalmaztak meg kampányrendezvényeiken a brit EU-tagság megszűnésének lehetséges körülményeiről és időpontjáról a kormányzó Konzervatív Párt vezetői tisztségéért versengő jelöltek. A Theresa Mayt váltó új brit kormányfő sem tárgyalhatja újra az Egyesült Királyság uniós kiválásának feltételrendszerét rögzítő szerződést - figyelmeztetett Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke a Politico-nak adott interjújában. Egyelőre nem veszélyezteti Európa pénzügyi stabilitását az olasz kormány gazdaságpolitikája, Róma mindenesetre kockázatos irányvonalat követ, amely túlzottdeficit-eljárás megindítását vonhatja maga után – hangsúlyozta az Európai Bizottság elnöke. Ejtették a vádat a kábítószerrel való üzérkedéssel megvádolt orosz újságíró, Ivan Golunov ellen - közölte az Interfax hírügynökség Vlagyimir Kolokolcev orosz belügyminiszterre hivatkozva. Eddig nem sikerült bizonyítanunk, hogy a műszaki fejlődés társadalmi haladással jár - fogalmazott Emmanuel Macron francia államfő Genfben a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet létrejöttének 100. évfordulójára rendezett ünnepségen. Zsidó és muzulmán vallási helyeket tervezett megtámadni egy szélsőséges csoport Franciaországban, az ügyben öt ember ellen indult eljárás szeptember és május között - erősítette meg a BFM francia hírtelevízió értesülését a párizsi ügyészség. Növeli a belügyminiszter hatáskörét, valamint pénzbírságot vet ki a migránsokat Olaszországba szállító civilhajókra a Matteo Salvini olasz belügyminiszter nevét viselő új, a migráció visszaszorítását célzó biztonsági csomag. Tizenhét ember ellen emelt vádat államcsínykísérlet miatt a venezuelai ügyészség. Olaszország és Szlovénia az illegális bevándorlás megfékezése érdekében megszigorítja a határellenőrzéseket a közös határszakaszon - jelentette be az olasz belügyminisztérium. Szudánban újra megindítják a tárgyalásokat az ideiglenes kormányzó tanácsról a demokráciapárti tüntetések szervezői és a hadsereg képviselői között - jelentette be az etióp kormány megbízottja, aki közvetítőként érkezett Kartúmba a hét végén. Koszovóban Szabadság Renddel tüntették ki Bill Clinton volt amerikai elnököt a 20 évvel ezelőtti szerb-albán konfliktus lezárásában játszott „kiemelkedő szerepéért”. Ismét utcára vonultak Hongkongban a kiadatási törvény ellen tiltakozók. Több mint négy nap után holtan hoztak fel egy 33 méter mély kútból egy kétéves kisfiút Indiában, az északi Pandzsáb tartomány egyik falujában. Négyszáz kilogramm kokaint foglaltak le a szentpétervári kikötőben egy Ecuadorból érkezett, halkonzervvel megrakott konténerben – közölte az orosz vámhatóság. A csepeli szabadkikötőbe szállították a Hableány turistahajót, ahol hajózási, nautikai és műszaki szakértők, valamint az ügyészség munkatársainak bevonásával vizsgálják a roncsot - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság. A Hableány sétálóhajó kiemelési munkálatai közben négy holttestet találtak és további négyet még keresnek. A Viking Sigyn szállodahajó a napokban újra Magyarországra érkezett, további vizsgálatokat végeztek rajta a nyomozás során, mondta Gál Kristóf ORFK-szóvivő. Pénteken véget ér a tanév, kezdődik a vakáció. A tömegközlekedésben érvénybe lép a tanszüneti időszak. Ezen a héten az ország 156 településén és kilenc budapesti kerületben, összesen 70 ezer hektáron folytatódik a szúnyogirtás - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. A legmagasabb szintű, harmadfokú intézkedés vasárnap éjfélig lesz érvényben. Fucsovics Márton két szettben legyőzte a spanyol Jaume Munart a stuttgarti füvespályás férfi tenisztorna első fordulójában. Rekordrészvétel mellett rendezték meg a pünkösdi hétvégén a 12. Intersport Keszthelyi Kilométerek elnevezésű futófesztivált. A két nap alatt több mint 2500-an húztak futócipőt, a maratont Németh Gábor és Szekeres Anna nyerte. A következő idényben nem a román Paul Bogdan irányítja a Békéscsaba női röplabdacsapatát.