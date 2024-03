A Liverpool, Szoboszlai Dominik csapata jól jár vasárnap

Megosztás itt:

Szorosabb nem nagyon lehetne a Premier League élcsoportja: 1. Arsenal 64 pont (70-24-es gólkülönbség), 2. Liverpool 64 (65-26), 3. Manchester City 63. A Manchester City a bajnokságban hazai pályán veretlen, de tíz győzelme mellett négy döntetlen rontja a statisztikáját, az Arsenal pedig a legjobb csapat idegenben (9 győzelem, 2 döntetlen, 3 vereség), ráadásul nyolcmeccses győzelmi sorozattal érkezik az Etihad Stadionba. Az előző szezonban mindkét egymás elleni összecsapásukat a City nyerte – 3-1-re, illetve 4-1-re –, az ősszel, Londonban viszont 1-0-s Arsenal-siker született. Mindkét csapat versenyben van még a Bajnokok Ligájában is, a City címvédőként a Real Madriddal, az Arsenal pedig a Bayern Münchennel csap össze a negyeddöntőben. Akármi lesz vasárnap a végeredmény, az biztos, hogy a Liverpool, Szoboszlai Dominik csapata jól jár, hiszen valamelyik riválisa, döntetlen esetében pedig mindkettő pontot veszít.

Ám ahhoz, hogy Szoboszlaiék igazán jól járjanak, előbb hazai pályán be kellene gyűjteniük a három pontot a nyolcadik Brighton ellen, ami nem lesz egyszerű feladat. A két csapat legutóbbi nyolc összecsapásából a Pool csak egyet nyert meg, négy döntetlen mellett háromszor kikapott. Az ősszel Brightonban 2-2-re végeztek a felek. A vasárnapi összecsapást Szoboszlai Dominik remek formában várhatja, hiszen az elmúlt napokban a magyar válogatottban a törökök és a koszovóiak ellen is betalált, Jürgen Klopp vezetőedző dolgát azonban – miként az utóbbi időben folyamatosan – most is sérülések nehezítik. Alisson Becker, Trent Alexander-Arnold és Diogo Jota egyelőre még nem állt edzésbe, de a felépülésük jól halad. Az északírek elleni válogatottmeccsen kidőlt Andy Robertsonnak szerencsére nem történt olyan nagy baj a bokájával, mint ahogy elsőre gondolni lehetett; nem heteket, csak napokat kell kihagynia.

A teljes cikk a Magyar Nemzet honlapján olvasható.

Fotó: AFP