A klubvezetés megunta a sikertelenséget, távoznia kell a Farkasok eddigi vezetőedzőjének

A klub honlapján jelentette be, hogy a gyenge bajnoki rajt miatt - két döntetlen mellett nyolc vereség - szerződést bont a tavaly decemberben érkező szakemberrel és stábjával. Az 57 éves portugál tréner 38 mérkőzésen ült a Farkasok kispadján ezalatt 14 győzelmet ért el az együttessel és benntartotta a Premier League-ben a gárdát.

Az új edző kinevezéséig az U21-es csapat edzője, James Collins és az U18-as csapat edzője, Richard Walker veszi át az első csapat irányítását.

A Wolverhampton legutóbb a Fulham csapata ellen szenvedett 3-0-s vereséget idegenben.

