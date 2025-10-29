A kenyai balesetben elhunyt sportvezetőt méltatták + videó

Megosztás itt:

Csötönyi Sándor, Magyar Ökölvívók Szövetségének tiszteletbeli elnöke: "Egy nagyon-nagyon közéleti ember volt, hihetetlen segítséget nyújtott a magyar ökölvívásnak. Mellettem volt 15 évig alelnök és azt kell hogy mondja, hogy minden hátrányos helyzetű gyereket felkarolt, akit lehetett. Segített anyagilag, a Vasas ököl szakosztályát is eltartotta, az ököl szövetség alelnökeként nagyszerű munkát végzett. És hát nekem családi barátom is volt, még az édesapja is. Ővele '97-ben ismerkedtem össze és mikor meghalt, akkor a Gyuszit kértem föl alelnöknek mellém. Hát, megrendítő az egész. És hát hogy az egész, szinte az egész családja, hogy is mondjam, érintett az ügyben. Föl se tudom fogni, hogy ilyen tragédiák hogy történhetnek."