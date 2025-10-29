Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 29. Szerda Nárcisz napja
Jelenleg a TV-ben:

Vezércikk

Következik:

Híradó 22:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Sport

A kenyai balesetben elhunyt sportvezetőt méltatták + videó

2025. október 29., szerda 19:00 | HírTV

Csötönyi Sándor, Magyar Ökölvívók Szövetségének tiszteletbeli elnöke a kenyai balesetben családjával együtt elhunyt Süllős Gyula, a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetőjét méltatta.

  • A kenyai balesetben elhunyt sportvezetőt méltatták + videó

Csötönyi Sándor, Magyar Ökölvívók Szövetségének tiszteletbeli elnöke: "Egy nagyon-nagyon közéleti ember volt, hihetetlen segítséget nyújtott a magyar ökölvívásnak. Mellettem volt 15 évig alelnök és azt kell hogy mondja, hogy minden hátrányos helyzetű gyereket felkarolt, akit lehetett. Segített anyagilag, a Vasas ököl szakosztályát is eltartotta, az ököl szövetség alelnökeként nagyszerű munkát végzett. És hát nekem családi barátom is volt, még az édesapja is. Ővele '97-ben ismerkedtem össze és mikor meghalt, akkor a Gyuszit kértem föl alelnöknek mellém. Hát, megrendítő az egész. És hát hogy az egész, szinte az egész családja, hogy is mondjam, érintett az ügyben. Föl se tudom fogni, hogy ilyen tragédiák hogy történhetnek."

További híreink

Elhunyt a magyar művészeti gondolkodás egyik legnagyobb alakja

Visszatér a közéletbe Varga Judit

Most kaptuk a szomorú hírt: elhunyt a királyné

Ki ez a pelyhes állú srác, aki reggel iskolába ment, estére a futball új hőse lett?

„Süt a nap, az emberek kedvesek” – Itt kezd új életet az országot elhagyó magyar énekesnő

Világszenzációról beszél a magyar elnök, miután történelmet írtak az ikertestvérek

Kiderült, hogy kik a kenyai repülőgép-szerencsétlenség magyar áldozatai + videó

„Majdnem besz.rtam” – Verstappen miatt kapott sokkot a Mexikói Nagydíj hőse

„Silányak a vezetőink” – Orbán Viktor-nagyinterjú Olaszországban

További híreink

Elkezdődtek az előrehozott parlamenti választások Hollandiában + videó

Gulyás Gergely kiakadt: minden határt túllépett Pintér Béla új előadása + videó

Két jó hírt is közölt a kormányhivatali dolgozókkal Navracsics Tibor

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Visszatér a közéletbe Varga Judit
2
Kiderült, hogy kik a kenyai repülőgép-szerencsétlenség áldozatai + videó
3
„Silányak a vezetőink” – Orbán Viktor-nagyinterjú Olaszországban
4
Gulyás Gergely kiakadt: minden határt túllépett Pintér Béla új előadása + videó
5
Tragédia a levegőben – Magyar turisták haltak meg a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben + videó
6
„Oopsz, ezt nem akartam mondani?” – Orbán Viktor a Tisza Párt őszinteségi rohamairól
7
Botrányos terv: a Tisza Párt felszámolná az elmúlt 15 év jogrendszerét + videó
8
300 ezer dezertőr és erőszakos sorozás – Ez Ukrajna útja Európába? + videó
9
Nagyon beleszaladt a Vasas a késbe Zalánkiék ellen a Bajnokok Ligájában
10
Nagy Ervin kínos magyarázkodásba kezdett Pintér Béla felháborító darabja miatt + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!