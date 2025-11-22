Keresés

2025. 11. 22. Szombat Cecília napja
Sport

A Kazincbarcika elleni küzdelmes sikerével a tabella élére ugrott a Debrecen

2025. november 22., szombat 19:27 | MTI
Debrecen NB I Kazincbarcika labdarúgás

A Debrecen hazai pályán nagy csatában, 2-1-re legyőzte a Kazincbarcikát a labdarúgó Fizz Liga 14. fordulójának szombat kora esti mérkőzésén.

  • A Kazincbarcika elleni küzdelmes sikerével a tabella élére ugrott a Debrecen

Sikerükkel a debreceniek a tabella élére álltak, megelőzve a vasárnap játszó Paksot és a később pályára lépő Ferencvárost.

Fizz Liga, 14. forduló:

Debreceni VSC-Kolorcity Kazincbarcika SC 2-1 (0-0)

---------------------------------------------------

Debrecen, Nagyerdei Stadion, v.: Antal

gól: Dzsudzsák (50.), Komáromi (78.), illetve Kártik (71., 11-esből)

sárga lap: Harojan (34.), Szőke (44.)

Debrecen:

---------

Varga Á. - Dacosta, Mejias, Lang, Guerrero (Manzanara, 82.) - Szűcs T., Youga (Batik, 67.) - Kocsis D. (Komáromi, a szünetben), Dzsudzsák, Cibla (Vajda, 66.) - Szuhodovszky (Sissoko, 82.)

Kazincbarcika:

--------------

Juhász - Baranyai, Rasheed, Harojan (Rácz, 81.) - Kártik, Sós (Deutsch, 45.), Slogar, Szőke (Major, 81.) - Könyves, Ubochioma, Trencsényi (Kun, 81.)

A hazaiak kezdték jobban a meccset, az első negyedórában több komoly helyzetet is kidolgoztak, de betalálniuk nem sikerült. Ezek után a vendégek rendezték soraikat, és többnyire mezőnyjáték folyt a pályán. A hajdúságiak sokkal többet birtokolták a labdát, de csupán az utolsó percekben kerültek komolyabb helyzetbe, viszont a szünetre így is döntetlennel vonultak le a felek.

A fordulás után, alig öt percet követően a Debrecen szerzett vezetést Dzsudzsák Balázs találatával.

A kapott gól után a Kazincbarcika ritmust váltott, átvette az irányítást, és húsz perc után büntetőből egyenlített. Ahogy a vendégek, úgy a hazaiak is jól reagáltak a kapott gólra, és a hajrára fordulva visszavették a vezetést.

A Kazincbarcika ezek után mindent megtett az egyenlítésért, de csak kapufáig jutott,

így pont nélkül kénytelen távozni a hajdúsági vármegyeszékhelyről.

Fotó: illusztráció (Gemini)

 

