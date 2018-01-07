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A Kansas összeomlott, a Falcons fölényesen nyert

Hír TV

2018. január 7., vasárnap 13:21

Vendéggyőzelmek születtek a tengerentúli profi amerikaifutball-bajnokság, az NFL rájátszásának első körében.

A Tennessee Titans egyetlen ponttal győzte le a második félidőben összeomló Kansast, az Atlanta Falcons pedig Los Angelesben győzött nagy fölénnyel a Rams ellen. Vasárnap este magyar idő szerint hétkor a Jacksonville a rájátszásba 17 év után visszatérő Buffalo Billsszel, a New Orleans Saints pedig divízió-ellenfelével, a Carolina Panthersszel találkozik a továbbjutásért.

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