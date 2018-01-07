A Kansas összeomlott, a Falcons fölényesen nyert

5:50 - REGGELI JÁRAT. MÛSORVEZETÕ: FARKAS KRISZTINA
6:30 - KIÁLL A JOBBIK AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATALNOKOK BÉRKÖVETELÉSE MELLETT. VENDÉG: HEGEDÛS LORÁNTNÉ ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, JOBBIK
6:40 - TARTANAK AZ ÜGYVÉDEK AZ ÚJ POLGÁRI PERRENDTARTÁSTÓL. VENDÉG: KOVÁCS KÁZMÉR POLGÁRI ÉS GAZDASÁGI JOGI ELNÖKHELYETTES, MAGYAR ÜGYVÉDI KAMARA
8:30 - PERON. VENDÉG: FEKETE-GYÕR ANDRÁS ELNÖK, MOMENTUM
KÖRLEVÉLBEN TILTOTTA MEG A SZAKKÉPZÕ ISKOLÁKNAK A NEMZETI SZAKKÉPZÉSI HIVATAL, HOGY AZ ENGEDÉLYÜK NÉLKÜL NYILATKOZZANAK A SAJTÓNAK - RTL KLUB.
EGYÜTT: A SZIGORÍTÁSRA NEM LENNE SZÜKSÉG, HA VÁLLALHATÓ LENNE A KORMÁNY OKTATÁSPOLITIKÁJA.
UTCÁRA VONULNAK A DIÁKOK JANUÁR 19-ÉN, A PARLAMENT ELÉ SZERVEZETT TÜNTETÉSEN AZ OKTATÁSI RENDSZER ÁLLAPOTÁRA AKARJÁK FELHÍVNI A FIGYELMET.
MIGRÁNSOKNAK NÉZTEK EGY ARAB TURISTACSOPORTOT HELYIEK CEGLÉDEN, TÖBBEN IS RÁJUK HÍVTÁK A RENDÕRSÉGET.
HALÁSZ JÁNOS, A FIDESZ FRAKCIÓSZÓVIVÕJE SZERINT A KORMÁNYZAT BEVÁNDORLÁSELLENES KAMPÁNYÁNAK NINCS KÖZE AZ ESETHEZ.
SENKI NEM AKARJA ÜZEMELTETNI A STADIONOKAT, A SZOMBATHELYI UTÁN A DIÓSGYÕRI STADION ÜZEMELTETÉSÉRE SEM JELENTKEZTEK.
BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓT INDÍTANÁ AZ MSZP NÉMETH SZILÁRD ELLEN CSEPELEN - ATV.
DK: A KÖRZETET SZABÓ SZABOLCSNAK, AZ EGYÜTT KÉPVISELÕJÉNEK TARTOTTUK FENN, HA BANGÓNÉ ELINDUL ELLENE, "NEM LESZ KORMÁNYVÁLTÁS".
JUHÁSZ PÉTER: LEHET BOTKÁNAK IGAZA VAN, HOGY IGAZÁBÓL A FIDESZ IRÁNYÍTJA AZ MSZP-T.
FEKETE-GYÕR ANDRÁS: HA SZÜKSÉGES, AKÁR VISSZA IS LÉPNE MÁS ELLENZÉKI JELÖLT JAVÁRA A MOMENTUM AZ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETEKBEN.
KOCSIS MÁTÉ VÁLTHATJA PINTÉR SÁNDORT A BELÜGYMINISZTERI SZÉKBEN A FIDESZ VÁLASZTÁSI GYÕZELME ESETÉN - MAGYAR NEMZET.
BEÁLLT A JOBBIK, AZ MSZP, AZ LMP ÉS A MOMENTUM IS HÓDMEZÕVÁSÁRHELY FÜGGETLEN JELÖLTJE MÖGÉ, ÕT TÁMOGATJÁK A FIDESZ JELÖLTJÉVEL SZEMBEN.
A FÜGGETLEN HORVÁTH GYULÁT VÁLASZTOTTÁK ORDACSEHI, A FÜGGETLEN MÁRVÁNY PÉTERT PEDIG KAPOLCS POLGÁRMESTERÉVÉ VASÁRNAP.
ROBBANÁS TÖRTÉNT VASÁRNAP EGY METRÓÁLLOMÁS BEJÁRATÁNÁL STOCKHOLM EGYIK KÜLVÁROSÁBAN, EGY EMBER MEGHALT, EGY MEGSÉRÜLT.
MEGKEZDÕDTEK A NÉMET KOALÍCIÓS TÁRGYALÁSOK, A TERVEK SZERINT A CDU/CSU ÉS A SZOCIÁLDEMOKRATÁK ÖT NAPON KERESZTÜL FOGNAK TÁRGYALNI.
KIUTASÍTANÁ AZ ANTISZEMITA KÜLFÖLDIEKET NÉMETORSZÁGBÓL A CDU/CSU JOBBKÖZÉP PÁRTSZÖVETSÉG.
SZÉLES KÖRBEN BÍRÁLJÁK AZ ONLINE GYÛLÖLKÖDÉS ÉS ÁLHÍRTERJESZTÉS ELLENI NÉMET TÖRVÉNYT.
NÉMÁN TISZTELGETT EMMANUEL MACRON VASÁRNAP A CHARLIE HEBDO SZATIRIKUS LAP ELLEN ELKÖVETETT TERRORTÁMADÁS 3. ÉVFORDULÓJÁN.
TÖBB EZER EMBER REKEDT A GÉPKOCSIJÁBAN VASÁRNAPRA VIRRADÓRA A SPANYOL UTAKON A HEVES HAVAZÁSBAN.
TELEFONON TÁRGYALNA AZ ÉSZAK-KOREAI DIKTÁTORRAL DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK.
SZÜKSÉGÁLLAPOTOT HIRDETTEK NEW YORKBAN A SZOKATLANUL HIDEG IDÕJÁRÁS MIATT.
ÖSSZEÜTKÖZÖTT KÉT BOEING A LESZÁLLÓPÁLYÁN A TORONTÓI REPTÉREN, AZ EGYIK GÉP HAJTÓMÛVE KIGYULLADT, UTASOK NEM SÉRÜLTEK MEG.
ELUTASÍTOTTA ALEKSZEJ NAVALNIJ PANASZÁT AZ OROSZ LEGFELSÕBB BÍRÓSÁG, A POLITIKUS NEM INDULHAT A MÁRCIUS 18-I ELNÖKVÁLASZTÁSON.
HAJÓTÖRÉST SZENVEDETT EGY BEVÁNDORLÓKAT SZÁLLÍTÓ HAJÓ A LÍBIAI PARTOKNÁL, LEGKEVESEBB NYOLCAN MEGHALTAK, SOKAN ELTÛNTEK.
IMMÁR ÖTÖDIK NAPJA TÖBB TÍZEZREN ÁLLTAK KI IRÁNBAN A REZSIM MELLETT ÉS A VÉLT KÜLFÖLDI BEFOLYÁS ELLEN.
KÉT HAJÓ ÜTKÖZÖTT A KÍNAI PARTOKNÁL, TÖBB MINT 30 EMBER ELTÛNT.
KORRUPCIÓ VÁDJÁVAL ELJÁRÁST INDÍTOTTAK ROBERT MUGABE MEGBUKTATOTT ELNÖK KÉT VOLT MINISZTERE ELLEN ZIMBABWÉBEN.
ELÕZETESBE KERÜLT AZ A SOFÕR, AKI SAJÓVÁMOSON HALÁLRA GÁZOLT EGY GYALOGOST, MAJD SEGÍTSÉGNYÚJTÁS NÉLKÜL TOVÁBBHAJTOTT.
MEGDÕLT AZ ORSZÁGOS ÉS A HAJNALI MELEGREKORD IS VASÁRNAP, MOHÁCSON 17,7 FOKOT MÉRTEK.
MAGYAR SZOCIÁLIS FÓRUM: ÕSZ ELEJE ÉS DECEMBER 31. KÖZÖTT 71-EN FAGYTAK MEG MAGYARORSZÁGON.
ÖSSZEÜTKÖZÖTT NÉGY AUTÓ A FÕVÁROSI SZÉLL KÁLMÁN TÉREN, TORLÓDÁSRA KELL SZÁMÍTANI A II. KERÜLETBEN.
LE KELLETT ZÁRNI A MAJOMHÁZAT A FÕVÁROSI ÁLLATKERTBEN, MERT A LÁTOGATÓK VAKUZÁSSAL ÉS KOPOGTATÁSSAL ZAVARTÁK AZ ÁLLATOKAT.
FRONTÁLISAN ÜTKÖZÖTT KÉT AUTÓ TÁPIÓSZECSÕ BELTERÜLETÉN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT.
FORGALOMKORLÁTOZÁS LESZ HÉTFÕTÕL AZ M1-ES AUTÓPÁLYA MINDKÉT OLDALÁN, A 12-ES ÉS 66-OS KM KÖZÖTT JAVÍTÁS MIATT.
LÖVÖLDÖZÉS VOLT RÁKOSKERESZTÚRON, KÉT EMBER MEGHALT, EGY EMBER ÉLETVESZÉLYES SÉRÜLÉSEKET SZENVEDETT.