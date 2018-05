A Juventus példája lebeghet a Bayern szeme előtt a Real ellen

Egy gólos hátrányból kellene felállnia a Bayern Münchennek a címvédő Real Madrid ellen a BL elődöntőjének visszavágóján. A bajorok vezetőedzője szerint a játékvezetők pártatlanságára is szükség lesz a királyi gárda ellen.

„Nem ismerem személyesen a bírót, egyszer már vezetett nekünk idén a PSG ellen, akkor jól végezte a dolgát. Szeretném, hogy most is igazságosan, részrehajlás nélkül fújjon, és hiszem, hogy ez így is fog történni. Egy ilyen fontos meccset nem a játékvezetőknek, hanem a futballistáknak kell eldönteni” – mondta Jupp Heynckes.

A Carvajalt és Iscot nélkülöző madridiak vezetőedzője annyit kért játékosaitól, hogy egyetlen dologra koncentráljanak.

„A játékosaimnak csak a győzelem lebeghet a szemük előtt, semmi más. Nem szabad sokat variálni, túlgondolni, vagy egyszerűen hátrébb lépni és furcsa dolgokat művelni. Ki kell mennünk a pályára és megnyerni a meccset, ez a dolgunk, semmi több. Gyorsan gólt kell szereznünk, törekedni is fogunk rá” – mondta Zinedine Zidane.

A Bayern München öt év után először jutna a fináléba, a Real Madrid pedig sorozatban harmadszor, összesen tizenhatodik alkalommal játszana a BL-trófeáért.

