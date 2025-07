A japánokat is legyőzte a férfi vízilabda-válogatott

Megosztás itt:

Az ázsiai gárda sokáig tartotta a lépést, három perccel a befejezés előtt csak három gól volt a különbség a csapatok között, a magyar siker viszont így sem forgott veszélyben.

A magyarok szombaton az ausztrálokat győzték le simán, szerdán az Európa-bajnok spanyolok ellen a csoportelsőség és a közvetlen negyeddöntőbe jutás lesz a tét.

Férfi vízilabdatorna, csoportkör, 2. forduló:

B csoport:

Magyarország-Japán 23-18 (5-5, 5-3, 5-3, 8-7)

gólszerzők: Vismeg 4, Manhercz, Nagy Ád. 3-3, Kovács, Vigvári Vi., Vámos, Burián, Nagy Ák. 2-2, Fekete, Angyal, Jansik Sz. 1-1, illetve Adacsi, Watanabe 4-4, Inabe, Date 3-3, Araki, Szuzuki, Takata, Ura 1-1

Magyarország:

Mizsei - Manhercz, Molnár, Nagy Ád., Burián, Vigvári Vi., Vismeg - cserék: Angyal, Vámos, Fekete, Kovács, Jansik Sz., Nagy Ák.

A második találkozóra Varga Zsolt szövetségi kapitány a kisebb betegséggel küzdő Vigvári Vendelt hagyta ki a keretből, az ő helyére a vb-újonc Nagy Ákos került. A kapuban ezúttal a szintén első világbajnokságán szereplő Mizsei Márton kapott lehetőséget.

Rögtön az első magyar emberelőny góllal zárult, az ausztrálok ellen egyedül Vismeg Zsombor nem talált a hálóba a mezőnyjátékosok közül, most ő rezgette meg elsőként a hálót. A rivális második előnyét értékesítve egyenlített, Kovács Péter viszont centerből talált be. A sokat és gyorsan mozgó ázsiaiak újra betaláltak létszámfölényből, a túloldalon Fekete lőtt gólt kiszorított helyzetből. A japánok újabb fórt lőttek be magabiztosan, Molnár Eriknek viszont nem sikerült ez hasonlóan eredményesen a túloldalon. A rivális ötméteresből aztán átvette a vezetést, a kapitány Manhercz Krisztián szabaddobásból válaszolt. A negyed végül döntetlennel zárult, előbb Kovács szó szerint lerázta magáról az embert mielőtt a hálóba lőtt, de Adacsi Szeija az utolsó másodpercben válaszolt (5-5).

A második felvonás Vigvári Vince elhajlásos góljával indult, de gyorsan jött az egyenlítés a túloldalon, a kétszeres világbajnok Vámos Márton viszont egy hatalmas bombával jelentkezett. A japánok tapadtak, Watanabe Taijo lövésére nem volt ellenszer, mint ahogyan a túloldalon Vigváriéra sem ért le időben a kapus. A magyarok Nagy Ákos pályafutása első vb-góljával először kettővel elléptek, a különbséget pedig meg is tartották a nagyszünetig (10-8).

A harmadik negyedben a magyarok támadójátékába sok apró hiba csúszott, Manhercz szinte víz alól eleresztett lövése így is élményszámba ment, védekezésben pedig sok labdát szerzett az együttes. A különbséget ezért sikerült négyre növelni, ami érezhetően megnyugtatta az együttest a záró nyolc perc előtt (15-11).

Az utolsó negyed első három magyar támadását gól zárta le, amivel el is dőlt a legfontosabb kérdés az összecsapáson (18-12). A japánok persze nem adták fel, egymást követő három gólt szerezve zárkóztak fel, de Jansik Szilárd megszakította az eredménytelen magyar támadások sorozatát. Nagy Ádám duplájával (21-16) két perccel a vége előtt már nem maradt esélyük a japánoknak, akik végül öt góllal maradtak alul.