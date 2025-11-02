A Honvéd megkoronázta a hetét a Soroksár legyőzésével

Megosztás itt:

A kispestiek a hétközi, Debrecen elleni hosszabbításos Magyar Kupa-továbbjutás után három nappal sem lassítottak, és a 94. percben Csontos Dominik 15 méteres lövésével nyertek egy jobb oldali szöglet után.

Merkantil Bank Liga NB II, 12. forduló:

Soroksár SC-Budapest Honvéd FC 0-1 (0-0)

----------------------------------------

gól: Csontos (94.)

FC Ajka-Mezőkövesd Zsóry FC 1-2 (0-2)

-------------------------------------

gól: Tóth G. (86.), illetve Szalai J. (13.), Vidnyánszky (25.)

Tiszakécskei LC-Kecskeméti TE 2-1 (1-1)

---------------------------------------

gól: Balázs B. (34.), Takács T. (69.), illetve Eördögh (13.)

korábban:

Szeged-Csanád Grosics Akadémia - Budafoki MTE 4-0 (2-0)

-------------------------------------------------------

gól: Rabatin (23.), Miskolczi (25.), Borvető (65.), Szilágyi Z. (70.)

HR-Rent Kozármisleny - Aqvital FC Csákvár 2-2 (1-0)

---------------------------------------------------

gól: Jelena (9.), Kozics (76. - 11-esből), illetve Magyar Zs. (63., 68. - a másodikat 11-esből)

piros lap: Bíró (51., Kozármisleny)

BVSC-Zugló - Szentlőrinc 2-1 (0-1)

----------------------------------

gól: Benkő (76.), Szilágyi (77.), illetve Nagy R. (11.)

piros lap: Décsy (68., Szentlőrinc)

Karcagi SC-Békéscsaba 1912 Előre 4-2 (0-1)

------------------------------------------

gól: Kovalovszki (49.), Székely (58.), Kohut (67.), László (79.), illetve Csató (34.), Harsányi (87.)

hétfőn játsszák:

Vasas FC-Videoton FC Fehérvár 20.00

A tabella:

Budapest Honvéd FC 12 8 1 3 26-12 25 pont Vasas FC 11 7 2 2 19-12 23 Mezőkövesd Zsóry FC 12 7 2 3 21-16 23 Szeged-Csanád GA. 12 6 3 3 17-10 21 Karcagi SC 12 6 3 3 16-16 21 Kecskeméti TE 12 6 2 4 19-15 20 Aqvital FC Csákvár 12 5 5 2 18-11 20 Tiszakécskei LC 12 4 3 5 14-21 15 HR-Rent Kozármisleny 12 3 5 4 12-17 14 Videoton FC Fehérvár 11 3 4 4 13-13 13 Soroksár SC 11 3 3 5 16-19 12 BVSC-Zugló 12 3 2 7 11-13 11 Békéscsaba 1912 Előre 12 2 5 5 16-21 11 FC Ajka 12 3 1 8 8-17 10 Szentlőrinc 12 2 4 6 14-17 10 16. Budafoki MTE 11 2 3 6 7-17 9

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt