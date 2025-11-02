A Honvéd megkoronázta a hetét a Soroksár legyőzésével

A kispestiek a hétközi, Debrecen elleni hosszabbításos Magyar Kupa-továbbjutás után három nappal sem lassítottak, és a 94. percben Csontos Dominik 15 méteres lövésével nyertek egy jobb oldali szöglet után.
Merkantil Bank Liga NB II, 12. forduló:
Soroksár SC-Budapest Honvéd FC 0-1 (0-0)
----------------------------------------
gól: Csontos (94.)
FC Ajka-Mezőkövesd Zsóry FC 1-2 (0-2)
-------------------------------------
gól: Tóth G. (86.), illetve Szalai J. (13.), Vidnyánszky (25.)
Tiszakécskei LC-Kecskeméti TE 2-1 (1-1)
---------------------------------------
gól: Balázs B. (34.), Takács T. (69.), illetve Eördögh (13.)
korábban:
Szeged-Csanád Grosics Akadémia - Budafoki MTE 4-0 (2-0)
-------------------------------------------------------
gól: Rabatin (23.), Miskolczi (25.), Borvető (65.), Szilágyi Z. (70.)
HR-Rent Kozármisleny - Aqvital FC Csákvár 2-2 (1-0)
---------------------------------------------------
gól: Jelena (9.), Kozics (76. - 11-esből), illetve Magyar Zs. (63., 68. - a másodikat 11-esből)
piros lap: Bíró (51., Kozármisleny)
BVSC-Zugló - Szentlőrinc 2-1 (0-1)
----------------------------------
gól: Benkő (76.), Szilágyi (77.), illetve Nagy R. (11.)
piros lap: Décsy (68., Szentlőrinc)
Karcagi SC-Békéscsaba 1912 Előre 4-2 (0-1)
------------------------------------------
gól: Kovalovszki (49.), Székely (58.), Kohut (67.), László (79.), illetve Csató (34.), Harsányi (87.)
hétfőn játsszák:
Vasas FC-Videoton FC Fehérvár 20.00
A tabella:
- Budapest Honvéd FC 12 8 1 3 26-12 25 pont
- Vasas FC 11 7 2 2 19-12 23
- Mezőkövesd Zsóry FC 12 7 2 3 21-16 23
- Szeged-Csanád GA. 12 6 3 3 17-10 21
- Karcagi SC 12 6 3 3 16-16 21
- Kecskeméti TE 12 6 2 4 19-15 20
- Aqvital FC Csákvár 12 5 5 2 18-11 20
- Tiszakécskei LC 12 4 3 5 14-21 15
- HR-Rent Kozármisleny 12 3 5 4 12-17 14
- Videoton FC Fehérvár 11 3 4 4 13-13 13
- Soroksár SC 11 3 3 5 16-19 12
- BVSC-Zugló 12 3 2 7 11-13 11
- Békéscsaba 1912 Előre 12 2 5 5 16-21 11
- FC Ajka 12 3 1 8 8-17 10
- Szentlőrinc 12 2 4 6 14-17 10
- 16. Budafoki MTE 11 2 3 6 7-17 9
Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt