A Honvéd kiejtette a Debrecent a kupából

A korábbi nyolcszoros kupagyőztes kispesti együttes utolsó csapatként csatlakozott a legjobb 16 mezőnyéhez. A magyar válogatottsági rekorder Dzsudzsák Balázs a 22. percben vezetést szerzett ugyan a hazaiaknak, de a szerb Branko Pauljevic az 56. percben egyenlített, s az állás a rendes játékidőben már nem változott. A hosszabbítás végén aztán Zuigéber Ákos góljával a vendégek örülhettek a továbbjutásnak.

Eredmények, 4. forduló (a nyolcaddöntőbe jutásért):

Debreceni VSC-Budapest Honvéd FC (NB II) 1-2 (1-0, 1-1, 1-1) - hosszabbítás után

Fotó: Dúzs Gellért (k) a Budapest Honvéd FC kapusa a labdarúgó MOL Magyar Kupa 4. fordulójában játszott Debreceni VSC - Budapest Honvéd FC mérkőzésen a debreceni Nagyerdei Stadionban 2025. október 30-án. MTI/Czeglédi Zsolt