A házigazda továbbjutott, a címvédő kiesett

Úgy kezdődött az Európa-bajnokság első nyolcaddöntője, mintha a címvédő olaszoknak nem szóltak volna, hogy ezen a mérkőzésen már ki lehet esni. A piros mezes svájciak először a 24. percben szerezhettek volna gólt, de Embolo ziccerét bravúrral védte Donnaruma. A 32. percben Rodriguez próbálkozott és beszédes adat, hogy bő félóra elteltével ez már a 8. svájci próbálkozás volt. A 37. percben egy szép támadás végén Freuler pörgette fel magának a labdát és vágta a rövidbe, előnyhöz juttatva Svájcot. A félidő hajrájában Donnarummának kellett megint nagyot menteni Rieder szabadrúgása után. A második játékrészben ott folytatta Svájc ahol abbahagyta, Vargas tekert gyönyörűen az olasz kapu bal felső sarkába. A gól a torna legszebb találatai közé is jó eséllyel pályázik majd. A hajrában próbálkozott a későn ébredt Squadra Azzuri, de a gól és az átütő erő is hiányzott Spalleti csapatából. A címvédő így búcsúzik az Európa-bajnokságtól. Svájc a következő körben az Anglia - Szlovákia meccs győztesével játszik majd.

Your browser does not support the video tag.