2025. 11. 12. Szerda
Sport

A három pontért utazott a válogatott Jerevánba

2025. november 12., szerda 16:19
magyar válogatott Örményország világbajnoki selejtező Magyarország

Marco Rossi szövetségi kapitány szerint semmiféle kifogás nem lehet, a magyar labdarúgó-válogatottnak meg kell nyernie csütörtökön az örményországi világbajnoki selejtezőmérkőzését.

"Nincs helye alibinek, nem foghatunk semmit az időeltolódásra, a pályára vagy bármire. Nekünk ki kell használni az esélyünket és elvinni a három pontot, mert azzal jó esélyünk van a második hely bebiztosítására" - mondta a szerdai sajtótájékoztatón a magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakvezető.

"Nem nagy arccal érkeztünk, hanem céltudatosan, hogy megnyerjük a meccset. Motiváltak vagyunk, hogy elvégezzük ezt a munkát".

A 61 éves tréner az örmény csapatról úgy vélekedett, figyelemre méltó volt tőle az írek legyőzése, aztán Dublinban is egy félidőn át egyenrangú ellenfele volt a szigetországiaknak, továbbá a magyar nemzeti együttes is nehezen verte meg 2-0-ra Budapesten, így tanítványai nem becsülhetik le a riválist, jó hozzáállással kell pályára lépniük ahhoz, hogy ismét sikeresek legyenek.

Rossi szerint megfelelően feltérképezték az örmény együttest, kielemezték a hibáit, ezek kihasználása mellett viszont legalább olyan fontos, hogy saját játékosai ne hibázzanak nagyot, mert az megbosszulhatja magát.

"A lehető legjobb meccset kell játszanunk, megszerezni a győzelmet és ezt a három pontot Fülöp Márton emlékének ajánlani"

- emlékezett meg Rossi újságírói kérdésre a válogatott éppen tíz éve elhunyt kapusára.

Kerkez Milos szerint az örmények igazi harcosok, ezért nehéz ellenük játszani, de két olyan kulcsjátékos visszatérésével, mint amilyen Sallai Roland és Varga Barnabás - mindketten eltiltás miatt hagyták ki a budapesti találkozót -, újra meg kell találni a győzelemhez vezető utat.

"Természetesen csalódott voltam a Manchester City elleni rangadó elvesztése után, de ez már a múlt, most annak örülök, hogy itt lehetek. Tiszta fejjel csakis a magyar válogatottra koncentrálok, hogy a lehető legjobb eredményt érjük el" - jelentette ki a Liverpool bal oldali védője.

A 22 éves futballista az MTI érdeklődésére kifejtette, noha mostanság kevesebb lehetőséget kap a Vörösöknél, ettől függetlenül jól érzi magát és jó formában van.

"Azért jöttünk, hogy megszerezzük a három pontot. Mindenki jó hangulatban van a válogatottnál, de ez szinte természetes, mert a nemzeti együttes szinte olyan, mint egy nagy család. Csütörtökön ezt a pályán is meg kell mutatnunk"

- mondta Kerkez, aki elismerte, ő személy szerint kissé fáradt az időeltolódás okozta nehézség miatt.

Az örmény-magyar vb-selejtező a spanyol José María Sánchez Martínez sípjelére csütörtökön - közép-európai idő szerint - 18 órakor kezdődik a 14 403 néző befogadására alkalmas Vazgen Szargszjan Stadionban. A mérkőzést élőben közvetíti az M4 Sport, a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió.

A magyar labdarúgó-válogatott várható kezdőcsapata az MTI szerint:

Dibusz - Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez - Schäfer, Styles - Bolla, Szoboszlai, Sallai - Varga B.

 

Duplájára emelkedhet a bankadó 2026-ban + videó

Duplájára emelkedhet a bankadó 2026-ban + videó

 2026-ban duplájára emelik a bankadót. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter azzal indokolta a lépést, hogy kimagaslóan jó évet zártak a bankok. A témában Lentner Csaba, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közgazdásza fejtette ki véleményét.

