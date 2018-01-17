2018. január 17.,
szerda, Antal, Antónia napja

A Hajduk Split hivatalosan is bemutatta Gyurcsó Ádámot

Hír TV

2018. január 17., szerda 18:11, frissítve: szerda 19:13

A horvát együttes a lengyel Pogon Szczecintől vette kölcsön a magyar válogatott szélsőt. A Hajduknak a nyáron opciós joga lesz a játékos végleges szerződtetésére. Gyurcsó Ádámnak Futács Márkó személyében magyar csapattársa is lesz.

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Gyurcsó ÁdámHajduk Splitlabdarúgás

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