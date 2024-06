A győzelemben és az égiekben is bízik a magyar válogatott

Nagy Zsolt kissé elérzékenyülve beszélt arról, hogy már annak örül, hogy itt lehet a kontinensviadalon, melyen szerdán be is mutatkozott.

"Tízmillió ember helyett egy dönt, aki összerakja a kezdő tizenegyet, ezt mindenkinek el kell fogadnia, így nekem is. Az edzéseken kell bizonyítanom, hogy ott a helyem, mindent meg is teszek ezért" - reagált arra a Puskás Akadémia játékosa, hogy többen a kezdőben szerették volna látni a második összecsapáson.

