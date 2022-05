A Győr legyőzésével Magyar Kupa-győztes a Ferencváros

Megosztás itt:

Pedig a tét nem volt sokkal kisebb, mint a bajnokságban, lényegében akkor és most is egy aranyérem sorsa dőlt el.

A Fradi nehezebb elődöntő után kezdte a mérkőzést, hiszen csak hetesekkel jutott túl a Siófokon, míg a győriek tartottak egy erős edzést a DKKA ellen. És talán ez látszott meg a kezdésnél, hiszen a csapat első négy góljából hármat szerző koreai Rju Un Hi vezetésével villámgyorsan három találattal elhúzott az ETO. A Rába-partiak kapujában Silje Solberg eleinte kivédte a fővárosi játékosok szemét, de aztán megakadt támadásban a bajnok is, a ferencvárosiak meg elkezdték megtalálni a lyukakat a falon, így a 13. percben utol is érték ellenfelüket. Ráadásul a győrieknél Linn Blohm hetest is hibázott, igaz, a svéd beálló a következő támadásból javított. Kőkeményen, de szabályosan védekezett az ETO, az FTC játékosai alig tudtak igazi helyzetbe kerülni. Közben a győrieknél a norvég Veronica Kristiansen a rá jellemző erőszakossággal tört be és szerezte góljait, egy ízben még Solberg is betalált az üres kapuba, és amikor Lukács Viktória passzát Fodor Csenge kínai figurából, két kézzel továbbította a hálóba, nagynak tűnt a különbség a két együttes között. De hiába vezetett négy találattal is az ETO, a Ferencvárosba beállt a 17 éves Simon Petra, aki ritmust adott a támadásoknak, sőt, maga is betalált, csattanóként pedig az első félidő utolsó másodpercben Szöllősi-Zácsik Szandra ki is egyenlített, így a fordulás után kezdődhetett minden elölről.

Innentől pedig semmi nem tűnt egyértelműnek. A győriek sokat veszítettek a mérkőzés eleji magabiztosságukból, a ferencvárosiak pedig elkezdték elhinni, hogy ebben az évadban már másodszor is legyőzhetik legnagyobb riválisukat. A második játékrész első tíz percében nagy tempót mentek, és sikerült is egy-egy góllal vezetniük, viszont az ellenfél nem akart leszakadni. Simon Petrára nehéz volt jelzőket találni, az FTC tinédzsere szemtelenül etette meg a világsztárokat, és járt túl kétszer is a szünetben beálló francia olimpiai, világ- és Európa-bajnok Amandine Leynaud eszén. A másik térfélen Janurik Kinga védett bravúrosan, megteremtve ezzel az alapot a lendületes ferencvárosi támadásoknak.

Tizenkét perccel a zárás előtt Klujber Katrin belőtte hetesét és először a mérkőzés folyamán kettővel vezetett az FTC, Ambros Martín pedig időt kért. Úgy tűnt, ez sem hatott, mert teljesen összezavarodottnak tűntek a sok nagy csatát megélt sztárok, a Fradi pedig megérezte a „vérszagot”, és az utolsó kilenc percnek már három találatos előnnyel futott neki, majd az utolsó négynek is, miután a győri gólokra Angela Malestein mindig felelni tudott. Januriknak még hajrában is maradt hatalmas védése, Szöllősi-Zácsik pedig találatával szinte Fradi-játékosok kezébe nyomta a kupát, négy volt a különbség. Az ETO viszont nem adta fel, két és fél perccel a lefújás előtt visszajött kettőre. Anne Mette Hansennek ziccere volt a mínusz egyhez is, de Janurik kifogott rajta és ez volt talán a döntő momentum, mert nem sokkal később Emily Bölk lezárta a párharcot. A végig keményen védekező, és a győzelemben vetett hitét nem elvesztő FTC megérdemelten lett Magyar Kupa-győztes. Megtörtént az, ami tavaly, csak épp fordítva, akkor a Fradi lett a bajnok, és az ETO-é lett a kupa.

Elek Gábor és Ambros Martín a lefújás után a kezdőkörben találkozott, ismét kezet ráztak, és váltottak is néhány szót. Ez is szép jelenet volt...

Nemzeti Sport