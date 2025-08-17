Keresés

2025. 08. 17. Vasárnap
A Győr idegenben megsemmisítette az MTK-t

2025. augusztus 17., vasárnap 20:08 | MTI
Az első félidő végén már három góllal vezetett a Győr vasárnap az MTK Budapest otthonában, végül 7-2-re nyert a labdarúgó Fizz Liga negyedik fordulójában.

Három döntetlen után először nyertek a zöld-fehérek a mostani bajnokságban, ráadásul tavaly augusztus óta veretlenek idegenben, azóta hét győzelem és tíz döntetlen a mérlegük. Az ETO csütörtökön a Bolla Bendegúzt foglalkoztató osztrák Rapid Wient fogadja a Konferencia-liga selejtezőjében, a párharc tétje már a főtáblára jutás lesz.

Az MTK Budapest hetvenszer játszott pályaválasztóként a Győrrel az élvonalban, a mostani a nyolcadik veresége volt.

Fizz Liga, 4. forduló:

MTK Budapest-ETO FC 2-7 (1-4)

-----------------------------

Új Hidegkuti Nándor Stadion, 1954 néző, v.: Molnár A.

gólszerzők: Molnár R. (32.), Jurina (60.), illetve Stefulj (15.), Krpic (30.), Vitális (34.), Benbuali (45+2., 68.), Huszár (77.), Piscsur (82.)

piros lap: Vitályos (66.)

sárga lap: Kádár (39.), Kovács P. (43.), illetve Stefulj (35.), Vitályos (61., 66.)

MTK Budapest:

-------------

Demjén - Bévárdi, Szépe, Kádár (Széles, a szünetben), Kovács P. (Vitályos, a szünetben) - Kata, Németh H. (Horváth A., a szünetben) - Molnár Á. (Lehoczky, 67.), Bognár I. (Átrok, 70.), Molnár R. - Jurina

ETO FC:

-------

Petrás - Tóth R., Krpic, Csinger, Stefulj (Tollár, 84.) - Gavric (Ouro, a szünetben), Vitális, Vingler - Bánáti (Vladoiu, 54.), Benbuali (Piscsur, 73.), Bumba (Huszár, 73.)

A győri stadion gyepszőnyegének gombás fertőzése miatt az ETO FC vezetősége kérvényezte a pályaválasztó jog felcserélését, ezért játszották a mérkőzést a fővárosban.

A zöld-fehéreket nem nagyon zavarta meg a módosított helyszín, mert három nappal az AIK Stockholm felett a Konferencia-liga selejtezőben aratott győzelem és továbbjutás után is sokkal energikusabban futballoztak ellenfelüknél. Lényegében az első félidő végére eldöntötték a három pont sorsát, mert bár a góllövőlistát vezető Molnár Rajmund révén az MTK a 32. percben még egyenlített, a vendégek Daniel Stefulj, Miljan Krpic, Vitális Milán és Nadir Benbouali révén a szünetig négy gólt szereztek. Különösen Vitális 34. percben elért szabadrúgásgólja volt tetszetős, a 23 esztendős középpályás 28 méterről, a sorfal felett tekerte a labdát a jobb felső sarokba.

Fordulás után Marin Jurina góljával az MTK szépített ugyan, de a szünetben beállt Vitályos Viktor öt perc alatt két sárga lapos figyelmeztetést kapott, így csapata a 66. perctől emberhátrányban futballozott. A győriek gyorsan kihasználták a létszámfölényt, Benbuali duplázásával a 68. percben visszaállították a háromgólos különbséget. A kék-fehérek teljesen összezuhantak a hajrára, és további két gólt kapva kiütéses vereséget szenvedtek. Az ETO még sosem szerzett hét gólt idegenben az MTK ellen, vasárnapig az 1946 tavaszán elért 5-1-es siker volt a legnagyobb különbségű győzelme.

Fotó forrása: https://www.facebook.com/etofcgyor 

