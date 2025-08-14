Keresés

2025. 08. 14. Csütörtök
A Győr és a Paks is egyaránt legyőzte ellenfelét a Konferencialiga mai mérkőzésein

2025. augusztus 14., csütörtök 21:30 | MTI

A Paks amai győzelem ellenére a 4-2-es összesítéssel kiesett a sorozatból.

ETO FC – AIK Stockholm 2 – 0 /helyszín: ETO Stadion/

A zöld-fehérek az első félidőben lényegesen jobban játszottak a Csongvai Áronnal felálló vendégüknél és Gavric góljával a 34. percben ledolgozták az első meccsen (1-2) összeszedett hátrányukat, majd a fordulás után, a 60. percben éppen Csongvai öngóljával fordították meg a párharcot. A svéd együttes a második játékrészben büntetőt hibázott, a hajrában pedig a felső lécig jutott. A Győrben a főtáblára jutásért a Bolla Bendegúzt foglalkoztató osztrák Rapid Wiennel, vagy a Keresztes Krisztiánt soraiban tudó skót Dundee Uniteddal találkozik.

 

Paks FC – Polisszja Zsitomir 2–1 /helyszín: Paksi FC Stadion/

Az egy héttel ezelőtti, 3-0-s eperjesi vereséget követően Bognár György vezetőedző együttese a második félidő elejére Szabó János és Tóth Barna góljaival teljesen nyílttá tette a párharcot, és ugyan több nagy lehetősége is volt, a hosszabbítást már nem tudta kiharcolni. A vendégek a ráadás legvégén, a 96. percben állították be a végeredményt. A Paks ezzel búcsúzott a nemzetközi porondtól, ukrán riválisa az olasz Fiorentinával találkozik a főtáblára jutásért.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

Kapcsolódó tartalmak

