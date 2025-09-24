A futsal, ami nem a futballról szólt - A román szurkolók egymást verték

Megosztás itt:

A mérkőzés a hatodik percben szakadt félbe, amikor 1-0-s román vezetésnél a nézőtéren elszabadult a pokol. A meglepő tény az, hogy nem a két csapat szurkolói között tört ki a verekedés, hanem román szurkolók verekedtek románokkal. A rendbontás annyira súlyos volt, hogy a játékvezetőknek azonnal félbe kellett szakítaniuk a mérkőzést, és a magyar válogatottnak az öltözőbe kellett menekülnie a biztonság érdekében.

A botrány nem csillapodott a mérkőzés félbeszakítása után sem. Füstgránátok és petárdák robbantak a csarnokban, a rendezők tehetetlenek voltak a dühöngő tömeggel szemben. Azok, akiknek a csapatukat kellett volna támogatniuk, saját honfitársaikkal verekedtek, ami szégyen a sportra és a szurkolói kultúrára nézve.

Egyelőre nem lehet tudni, mi lesz a mérkőzés sorsa. A párharc első mérkőzését a magyarok nyerték 3-2-re Debrecenben. A craiovai meccs sorsáról a szövetségnek kell majd döntenie. De egy dolog biztos: a futsal, amely a győzelemről és a vereségről kellett volna, hogy szóljon, a rendbontásról és a szurkolói erőszakról szólt. A magyar válogatottnak sikerült elkerülni a súlyosabb következményeket, de az eset mély sebet ejtett a futsal történetén.

