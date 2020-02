A Fradinak egy félidő is elég volt

Koronavírus-gyanú miatt kórházi megfigyelés alatt tartanak újabb két személyt Balassagyarmaton a Kenessey Albert Kórház fertőző osztályán. Jelenleg a vizsgálati eredményekre várnak az orvosok. A tegnap Balassagyarmaton koronavírus-gyanúval kórházba vitt család mind a 4 tagja egészséges, vértesztjük negatív lett. Csak a karantén idejének letelte, 14 nap után lehet biztosan kijelenteni, hogy valaki egészséges - ezt a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa mondta Magyarország élőben című műsorunkban. Szlávik János közölte: a karanténban lévő 17 ember közül egy - a kambodzsai hajón dolgozó nő - ma hazamehet, a többieknek még maradniuk kell. Továbbra sincs koronavírussal fertőzött ember Magyarországon - ezt mondta a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs szóvivője. A koronavírus világméretű terjedése miatt a Magyarországi Evangélikus Egyház püspöki tanácsa a testi kontaktus kerülését kéri az istentiszteleteken. Gajda „volt az ész a csapatban, ő volt a főnök” - ezt mondta a kispesti hangfelvételek készítője a Magyar Nemzetnek Gajda Péter, XIX. kerületi polgármesterről. Kispest polgármestere nem kívánt reagálni a Magyar Nemzetben megjelentekre. Gajda Péter szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében arról ír, hogy szerinte egy azonosíthatatlan személy nyilatkozott, fantomokkal pedig nem kíván harcolni. A polgármester ígérte, ha a cikk folytatása is megjelenik szívesen reagál. A Fővárosi Közgyűlés zöldstopot rendelt el a Városligetben, a saját maga által kihirdetett klímavészhelyzetet is semmibe véve - reagált a Fővárosi Közgyűlés által a Városliget területére szerdán megszavazott változtatási tilalomra Baán László. A Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa hangsúlyozta: a vonatkozó jogszabályok alapján a főváros változtatási tilalma nem vonatkozik azon épületekre, amelyek már építési engedéllyel rendelkeznek. Már érezhető a növekvő migrációs nyomás a déli határ mentén, a rendőrség legfrissebb adatai szerint az elmúlt 24 órában 72 illegális bevándorlót tartóztattak fel. Magyarország - ahogy eddig - úgy a továbbiakban is minden intézkedést meg fog hozni, ami a határvédelem és a magyar emberek érdekében szükséges - jelentette ki Kovács Zoltán államtitkár a kormány Facebook-oldalán. Olyan helyzet állt elő, amikor Európának a sarkára kell állnia: le kell zárni a határokat az illegális bevándorlók előtt - jelentette ki a Fidesz európai parlamenti képviselője. Hidvéghi Balázs szerint erre a helyzetre most a koronavírus-járvány is „rátesz egy lapáttal, Európa pedig nem válhat kiszolgáltatottá ebben a helyzetben.” Az Európai Uniónak már két éve válaszolnia kellett volna a kihívásra, fel kellett volna készítenie a határvédelmet, hogy a növekvő migrációs nyomást kezelje - mondta Pócza István, az Alapjogokért Központ vezető elemzője az M1-en. Napokon belül több százezer illegális migráns érkezhet a magyar határra - közölte Szijjártó Péter azután, hogy a török elnök megnyitotta a határt a migránsok előtt. Magyar nemzeti érdek szempontjából minden olyan lépést és döntést támogat a kormány, mely lehetővé teszi a Törökországban élő szírek hazatérését - mondta Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter Facebook oldalán közzétett videójában. 300 millió forintot kell visszafizetnie az államkasszába Egernek a Jobbikos polgármester mulasztása miatt. Az egri önkormányzat a város déli iparterületének egyes fejlesztéseit a Modern Városok Program keretében finanszírozta volna. A mintegy 350 millió forintos beruházáshoz egy határidő módosításra lett volna szükség, a kérelmet azonban Mirkóczki Ádám nem nyújtotta be. Legkevesebb 18 ezer szíriai menekült kelt át a török határon az Európai Uniós országokba azóta, hogy a török hatóságok pénteken megnyitották előttük a határt - közölte Recep Tayyip Erdogan török államfő. A görög hatóságok az elmúlt 24 órában több mint négyezer illegális bevándorlót akadályoztak meg a határon abban, hogy átkeljenek Törökország felől - közölte a görög kormányszóvivő. Szteliosz Petszasz leszögezte, hogy a tömeges határsértési kísérletnek semmi köze az elmúlt napokban, 33 török katona eleste miatt súlyosbodott idlíbi válsághoz. Oroszország és Törökország megállapodott a feszültség csökkentéséről az észak-szíriai Idlíb tartományban, ahol az elmúlt napokban súlyosbodott a válság, miután több tucat török katona esett el a katonai műveletekben. Az USA és az afganisztáni tálib lázadók vezetői aláírták Dohában a békemegállapodást, mely a remények szerint fontos lépés lesz a 18 éve dúló afganisztáni háború lezárásában, és lehetőséget ad az afgánok és a tálibok későbbi békeegyezményének aláírására. Magyarországra látogathat Ferenc pápa az ősszel - erről a vatikáni rádió tudósítója adott hírt, aki szerint a katolikus egyházfő a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus alkalmából szeptember 20-án érkezhet Magyarországra. A bukaresti törvényszék szombaton este csúszópénz elfogadása gyanújával előzetes letartóztatásba helyezte Sorina Pintea volt román egészségügyi minisztert. Országszerte mintegy hatezer választóhelyiség nyílt meg Szlovákiában, és ezzel megkezdődött a 2020-as parlamenti választás, amely az önálló Szlovákia létrejötte óta már a nyolcadik ilyen alkalom. Két választóhelyiségben történt haláleset miatt egy órával későbbre, este tizenegy órára tolódik a szombati szlovákiai parlamenti választás hivatalos befejezése, s így a tájékoztatási moratórium is. Visegrádi kormányfői csúcstalálkozót tartanak szerdán Prágában, az értekezleten a többi között megvitatják a koronavírus terjedése miatt kialakult helyzetet is - erősítette meg a CTK hírügynökségnek Andrej Babis cseh kormányfő. Olaszországban meghalt a 29-ik koronavírusos beteg. A fertőzöttek száma pedig meghaladja az 1000-et. Olaszország vált a koronavírus-járvány első számú európai gócpontjává. Csak Olaszországban kétszer annyi fertőzöttről tudnak, mint Európa összes többi országában. Öt élvonalbeli mérkőzést elhalasztottak szombaton az olasz labdarúgó-bajnokságban a koronavírus-járvány terjedése miatt, köztük a Juventus-Internazionale rangadót is. Franciaországban a járványt okozó COVID-19 koronavírus miatt betiltják a zárt térben tartandó olyan rendezvényeket, amelyeken várhatóan 5000 embernél több venne részt - jelentette be szombaton Olivier Veran francia egészségügyi miniszter. Washington államban meghalt az első amerikai állampolgár is, akit a koronavírus fertőzött meg - számolt be a Fox News hírcsatorna. Kínában ismét emelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma. Csütörtökön még 318, pénteken már 427 új esetet regisztráltak. Dél-Koreában több az új koronavírusos beteg, mint Kínában. Egy nap alatt 594 újabb betegről derült ki, hogy megfertőzöttek, míg a járvány kiinduló pontján, Kínában 427-ről. A dél-koreai fertőzöttek száma meghaladja a 3100-at, a halálos áldozatoké pedig a 16- ot. Ázsiában Kína és Dél-Korea után Iránból jelentették a legtöbb fertőzést, közel 600-at. Súlyos következményei lesznek, ha a koronavírus-járvány eléri az országot, szigorítani kell a megelőzésen, de a gazdasági célokat a járvány elleni erőfeszítések ellenére is el kell érni - szögezte le Kim Dzsong Un, Észak-Korea vezetője. Ismét John Ratcliffe republikánus képviselőt jelöli az Országos Hírszerzési Igazgatóság élére Donald Trump amerikai elnök. Felrobbant a Starship amerikai bolygóközi űrhajó újabb kísérleti prototípusa szombatra virradóra a texasi Boca Chica melletti űrközpontban. Mellkason szúrtak egy nőt Nagykarácsonyban, a feltételezett elkövetőt elfogták - közölte a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján. BKK: vasárnap délután és este demonstráció miatt korlátozások lesznek Budapest belvárosában. Szórakozóhelyeken, illetve azok környékén újabb komplex bűnügyi és rendészeti ellenőrzést tartottak a rendőrök Budapesten. Kilencvenkét éves korában elhunyt Székely Éva olimpiai bajnok úszó, a Nemzet Sportolója. A Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség (ISU) bejelentette, hogy a koronavírus terjedése miatt október közepe előtt biztosan nem rendezik meg az elhalasztott rövidpályás gyorskorcsolya-világbajnokságot. A címvédő és listavezető Ferencváros hazai pályán 2-0-ra nyert a Debrecen ellen a labdarúgó OTP Bank Liga szombati, 23. fordulójának zárómérkőzésén. A Ferencváros hazai környezetben 11-10-re legyőzte a Szolnokot a férfi vízilabda ob I szombati rangadóján. Péni István aranyérmet szerzett a puskások versenyében a wroclawi légfegyveres Európa-bajnokság szombati napján. Sidi Péter olimpiai kvótát szerzett a wroclawi légfegyveres Európa-bajnokság szombati versenynapján azzal, hogy döntőbe jutott a puskások között.