A Fradi a végére hagyta a legjobbat – 1:0 lett a javára

A meccs, ami végleg eldöntheti a bajnoki cím kérdését – így harangozták be a bajnoki listavezető Ferencváros és a jelenleg második helyezett Paks vasárnapi összecsapását, amelyet az OTP Bank Liga 27. fordulójában rendeztek. A rangadó előtt a címvédő Fradi öt ponttal előzte meg üldözőjét, ráadásul egy meccsel kevesebbet is játszott.

A 14.45-kor kezdődő bajnoki tétje és a kellemes tavaszi napsütés meghozta a szurkolók kedvét, zsúfolt lelátók előtt kezdtek a csapatok. Szép számmal érkeztek Paksról is, összesen 17 645 -en látogattak ki a Groupama Arénába. A szerencsés drukkerek a meccs előtt a stadion főbejáratához közeli bisztróban elcsíphették egy-egy fotóra a közönségkedvenc korábbi Fradi-játékost, a vasárnap az M4 Sport szakértőjeként dolgozó Dragóner Attilát, a lelátón helyet foglalók hangulatáról pedig ismert lemezlovasok gondoskodtak. A körítés elsőosztályú volt.

Az első lehetőség a bajnokcsapaté volt, a találkozó előtt az FTC hónap játékosának járó díjával elismert Varga Barnabás fejelt a kapura, ám csapattársa, Marquinhos a gólvonal előtt lábbal blokkolt. Kezdeményezőbb volt a Ferencváros, ám a félidő felénél kissé leült a meccs, inkább a mezőnyharc dominált.

A folytatásra megélénkült a játék, 26. percben a paksiak kapusa, Szappanos Péter védett háromszor is egy támadáson belül. Néhány perccel később ismét a kapuvédő bravúrja kellet, Marquinhos passzolt a középütt teljesen egyedül érkező Kristoffer Zachariassennek, aki az átvételt kivetően 13 méterről lőtt – pont bele a lábbal hárító kapusba!

Ez volt az első játékrész legnagyobb Fradi-helyzete, de ezen kívül is maradt még „akció” – a 42. percben egészen komoly tömegjelenet alakult ki, miután a hazai kispad egy szabálytalanságot reklamált. A budapestieket erősítő Mohammed Abu Fani több paksi játékos gyűrűjében földre került, hirtelen mindenki ott termett, harcias pillanatok voltak. Végül a játékvezető, Karakó Ferenc Windecker Józsefnek és Abu Faninak, valamint a Fradi másodedzőjének, Leandrónak, a paksi padon pedig a csereként bevetésre váró Böde Dánielnek adott sárgát.

A második játékrész is Fradi-gólhelyzettel kezdődött, Myenty Abena fejelt egy beívelést követően közelről a kapura, de nem találta el azt. Ennél is veszélyesebb volt a szintén fejjel próbálkozó Varga Barnabás, akinek labdája a 63. percben előbb oldalról, majd felülről súrolta a kapufát. A Paksnak nemigen jelentett veszélyt a kapura, ezért a 69. minutumban Bognár György kettőt cserélt, nagy üdvrivalgás közepette beállt a Ferencvárossal korábban két bajnoki címet nyert Böde Dániel is. Támadott tovább a házigazda, Varga Barnabás látványos ollózással célozta meg a kaput, ám Szappanos újfent nagyot védett.

A hajrához érve egyre inkább úgy tűnt, eldöntetlen marad a meccs, és marad a mérkőző felek közötti ötpontos differencia, ám a 89. percben jött a csattanó: egy beadást követően az ötösnél helyezkedő Adama Traoré lőtt a kapuba, megszerezve a vezetést a Ferencvárosnak. Ezzel kialakult az 1-0-s végeredmény, és talán eldőlt a bajnokság is - a Ferencváros nyolcpontnyi fórral várhatja a korábbról elhalasztott, Diósgyőr elleni meccsét, amelyet szerdán pótolnak.

