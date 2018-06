A fideszes képviselő szerint nem volt elég hátszelük az NB I-hez

REGGELI JÁRAT SZERDÁN IS 5 ÓRA 50 PERCTÕL. 6.30 - AZ LMP FRAKCIÓBAN FOLYTATJA A POLITIZÁLÁST A MÁNFAI POLGÁRMESTER. VENDÉG: HOHN KRISZTINA LMP-S KÉPVISELÕ, AZ ÚJ KEZDET PÁRT ALELNÖKE. 6.40 - A SÕFÖRÖK ÉRDEKÉBEN NYÚJTOTT BE A KORMÁNYNAK PETÍCIÓT A KÖZLEKEDÉSI DOLGOZÓK RÉGI-ÚJ ÉRDEKVÉDÕJE. VENDÉG: NEMES GÁBOR A KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ELNÖKE. 7.30 - A FIDELIO SZERKESZTÕSÉGE ISMÉT ÖSSZEÁLLÍTJA A MAGYAR KULTÚRA 50 BEFOLYÁSOS ALKOTÓJÁNAK NÉVSORÁT. VENDÉG: MOLNÁR BARBARA FÕSZERKESZTÕ ÉS BODOR JOHANNA TÁNCMÛVÉSZ-KOREOGRÁFUS. 7.40 - UNICEF KAMPÁNY A GYEREKEKKEL SZEMBENI KIREKESZTÉS, MEGFÉLEMLÍTÉS ELLEN. VENDÉG: MÉSZÁROS ANTÓNIA ÜGYVEZETÕ IGAZGATÓ, UNICEF MAGYARORSZÁG. 8.30 - A PERONON: BÕSZ ANETT ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT ÜGYVIVÕJE MÛSORVEZETÕ: TESZÁRI NÓRA. STOP SOROS: AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTER A MIGRÁCIÓS VÁLSÁGGAL INDOKOLTA AZ ALAPTÖRVÉNY-MÓDOSÍTÁST, MELLYEL KORLÁTOZZÁK A GYÜLEKEZÉSI SZABADSÁGOT IS. JOBBIK: A STOP SOROS ELVESZTETTE SOROS JELLEGÉT, A FIDESZ MEGHÁTRÁLT A KÜLFÖLDI NYOMÁS MIATT. MSZP: A KORMÁNYOLDAL ÚJRA MEGTÁMADJA A JOGÁLLAMOT. FELFÜGGESZTETTE A CIVIL SZERVEZETEK ELLENI TÖRVÉNY, ÉS A LEX CEU FELÜLVIZSGÁLATÁT AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG. TASZ: A KORMÁNYNAK KEDVEZ, HOGY AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG KÉSÕBB DÖNT A KÉT KIFOGÁSOLT JOGSZABÁLYRÓL. HA ÍGY APAD A MAGYAR MUNKAERÕ, 7 ÉVVEL IS EMELKEDHET A NYUGDÍJKORHATÁR - PORTFOLIO. MAGYAR KÓRHÁZSZÖVETSÉG ELNÖKE: A MAGYARORSZÁGI EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK CSAKNEM HARMADA KÜLFÖLDÖN DOLGOZIK. Z. KÁRPÁT DÁNIEL: A JOBBIK EGY OLYAN JOGSZABÁLYCSOMAGON DOLGOZIK, AMIVEL A HITELKÁROSULT VÁLLALKOZÓKON SEGÍTENE. HÁROM ÉV ALATT 4,4 MILLIÁRD FORINTOT VETT KI CÉGEIBÕL AZ ORBÁN CSALÁD. 600 MILLIÓ FORINTOT AD A KORMÁNY ARRA, HOGY KÉT MAGYAR HOKICSAPAT ELINDULHASSON A SZLOVÁK BAJNOKSÁGBAN. SZEMÉLYCSERÉKKEL ÉS SZERKEZETI ÁTALAKÍTÁSOKKAL KEZDI MUNKÁJÁT KÁSLER MIKLÓS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN - NÉPSZAVA. MÉSZÁROS LÕRINC ÉS VEJÉNEK CÉGE ÚJÍTHATJA FEL AZ ÉSZAK-BALATONI VASÚTVONALAT 23 MILLIÁRD FORINTÉRT 24.HU. 2020-RA EGYMILLIÓ FORINTOS NÉGYZETMÉTERÁRAK LEHETNEK A BELVÁROSBAN. KIFOGÁSOLTA A KORMÁNYHIVATAL A SZEGEDI ZAJRENDELETET, EZÉRT AZ ÖNKORMÁNYZAT VÁLTOZTATNA RAJTA. NÉMET KÜLÜGYMINISZTER: A MIGRÁCIÓS KÉRDÉSEKBEN, ÉS MAGYAR NGO-K SZABÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYRÕL ELTÉR A VÉLEMÉNYÜNK. SZIJJÁRTÓ: SEMMILYEN ÍGÉRETET NEM TETTEM A VELENCEI BIZOTTSÁGNAK A STOP SOROS TÖRVÉNYCSOMAGRÓL, A MAGYAR ORSZÁGGYÛLÉS DÖNT. OROSZ ELNÖK: AZ OROSZORSZÁG ELLENI SZANKCIÓK FELOLDÁSA EURÓPÁNAK IS ÉRDEKE LENNE. MAGYAR ALPOLGÁRMESTERT VÁLASZTOTT MEG A DÉL-ERDÉLYI DÉVA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLETE. GIUSEPPE CONTE MINISZTERELNÖK: OLASZORSZÁG AZT AKARJA, HOGY AZ EU-BA ÉRKEZÕ MENEDÉKKÉRÕKET KÖTELEZÕ MÓDON OSSZÁK SZÉT A TAGÁLLAMOK KÖZÖTT. A BELGA HATÓSÁGOK 13 EMBERT ELÕÁLLÍTOTTAK ALACSONYABB KATEGÓRIÁJÚ TENISZMÉRKÕZÉSEK MANIPULÁLÁSÁÉRT. ANGELA MERKEL: NÉMETORSZÁG ELISMERI, HOGY IZRAEL BIZTONSÁGÁRA VESZÉLYT JELENT IRÁN. TOVÁBB EMELKEDETT A FÖLDKÖZI-TENGERBE FULLAD BEVÁNDORLÓK SZÁMA, MIUTÁN VASÁRNAP A HAJÓJUK TUNÉZIA PARTJAINÁL ELSÜLLYEDT. IRÁN MEGKEZDI URÁNDÚSÍTÓ KAPACITÁSÁNAK NÖVELÉSÉT. AZ OROSZ BEAVATKOZÁST VIZSGÁLÓ KÜLÖNLEGES ÜGYÉSZ SZERINT TRUMP VOLT KAMPÁNYMENEDZSERE POTENCIÁLIS TANÚKAT PRÓBÁLT BEFOLYÁSOLNI. TAGADTA BÛNÖSSÉGÉT A NEMI ERÕSZAKKAL ÉS SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁSSAL VÁDOLT HARVEY WEINSTEIN. KÍNÁNAK DOLGOZÓ KETTÕS ÜGYNÖKÖT FOGTAK AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN. WASHINGTON ÁLLAM BEPERELTE A FACEBOOKOT ÉS A GOOGLE-T A KAMPÁNYFINANSZÍROZÁSI TÖRVÉNYEINEK MEGSÉRTÉSE MIATT. MEXIKÓ 20 SZÁZALÉKOS VÁMOT VETNE KI AZ AMERIKAI ACÉL- ÉS MEZÕGAZDASÁGI TERMÉKEKRE. KÉT TEHERAUTÓ KARAMBOLOZOTT AZ M3-AS AUTÓPÁLYÁN MEZÕKÖVESDNÉL, A BALESETBEN TÖBBEN MEGSÉRÜLTEK. EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI ÉS EGY MOTORKERÉKPÁR KARAMBOLOZOTT KISPESTEN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. 3 ÉV 4 HÓNAP BÖRTÖNBÜNTETÉSRE ÍTÉLTE A FÕVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK NÖVÉNYI NORBERTET EGY NYOLC ÉVE HÚZÓDÓ MILLIÁRDOS ADÓCSALÁSI ÜGYBEN. BORDÉLYHÁZ ÜZEMELTETÉSE MIATT HÁROM FÉRFI ÉS NÉGY NÕ ELLEN EMELT VÁDAT A BAJAI JÁRÁSI ÜGYÉSZSÉG.