A fiataloknak is bizalmat szavaz Bíró Attila

Kihirdette 19 fős keretét Bíró Attila a magyar női vízilabda-válogatott jövő keddi világliga-mérkőzésére. A magyar együttes a spanyolok ellen lép pályára. A szövetségi kapitány ismét számíthat a csapatkapitány Keszthelyi Ritára.

„Tizenkilences keretet hirdettem, és a szerdai bajnoki forduló után találkozunk. A létszám többek között azért is indokolt, mert pénteken lesz még egy Szentes–UVSE-mérkőzés, és fontos, hogy addig is tudjunk gyakorolni” – nyilatkozta Bíró Attila, aki megjegyezte: ahogy Hollandiában, úgy a spanyolok ellen is esélyt kapnak a csapattagságért küzdő fiatalok.

A magyar válogatott 19-es kerete:

Kapusok: Gangl Edina (UVSE), Kiss Alexandra (Dunaújváros), Lekrinszki Gina (Szentes)

Mezőnyjátékosok: Farkas Tamara (BVSC), Garda Krisztina (Dunaújváros), Gurisatti Gréta (Dunaújváros), Gyöngyössy Anikó (BVSC), Hertzka Orsolya (BVSC), Horváth Brigitta (Dunaújváros), Keszthelyi Rita (UVSE), Kövesdi Vivien (FTC), Kuna Szonja (BVSC), Leimeter Dóra (BVSC), Máté Zsuzsanna (BVSC), Parkes Rebecca (UVSE), Rybanska Natasa (Szentes), Szilágyi Dorottya (Dunaújváros), Szücs Gabriella (UVSE), Vályi Vanda (Dunaújváros)

A női világliga magyar érdekeltségű európai selejtezőjének menetrendje:

1. forduló, november 21.: Hollandia–Magyarország 7-6, Spanyolország-Oroszország 9-8

2. forduló, december 19.: Magyarország–Spanyolország, Oroszország–Hollandia

3. forduló: 2018. január 30.: Magyarország–Oroszország, Hollandia–Spanyolország

4. forduló: 2018. február 27.: Magyarország–Hollandia, Oroszország–Spanyolország

5. forduló: 2018. március 27.: Spanyolország–Magyarország, Hollandia–Oroszország

6. forduló: 2018. május 1.: Oroszország–Magyarország, Spanyolország–Hollandia