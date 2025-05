A Ferencváros legyőzésével a bajnoki cím visszahódításának kapujában a Győr

Megosztás itt:

Két fordulóval a pontvadászat lezárása előtt az ETO előnye egy pont riválisa előtt, így amennyiben ezeken a találkozókon érvényesíti a papírformát, aranyérmet nyer a bajnokságban.

Eredmény:

Győri Audi ETO KC - FTC-Rail Cargo Hungaria 32-24 (13-14)

--------------------------------------------------------

lövések/gólok: 56/32, illetve 40/24

gólok hétméteresből: 6/4, illetve 5/4

kiállítások: 8, illetve 4 perc

A két együttes januári fővárosi bajnokiját 23-18-ra a címvédő Ferencváros nyerte, ám a debreceni pontvesztése miatt mindössze egypontos előnnyel utazott Győrbe. A bajnoki cím sorsát minden bizonnyal eldöntő rangadón a házigazdának győzelemre volt szüksége ahhoz, hogy a tabella élére állva fél kézzel megragadja a bajnoki trófeát, míg a döntetlen és a vendégsiker az FTC címvédését hozhatta karnyújtásnyi közelségbe.

Támadásban hét a hat ellen kezdett a Ferencváros, az első két találatot a népligetiek szerezték. A befejezésekbe bele-belehibázó vendéglátók az első negyedóra leteltével érték utol vendégüket (5-5), majd a - mérkőzés során először - a vezetést is átvették. Mindkét fél többet hibázott a szokottnál, a Győr például több gyors és könnyű gólt is szerzett ferencvárosi labdaeladásokra alapozva. Laura Glauser a januári találkozóhoz hasonlóan ezúttal is remekelt a fővárosi kapuban, együttese egygólos előnnyel vonulhatott a pihenőre.

A második játékrész elején 17-14-re tudott eltávolodni a Ferencváros, a kisalföldiek azonban hamar ledolgozták hátrányukat. Kiegyensúlyozott időszak után az ezredik győri gólját megszerző Estelle Nze Minko percei következtek, egymást követő három találatot ő jegyzett, az ETO ennek is köszönhetően 7-0-s periódussal 25-19-re távolodott el. Az utolsó negyedórára jelentőset frissített csapatán Allan Heine, a Magyar Kupa-győztes FTC idény végén búcsúzó vezetőedzője, miközben rövid időn belül kétszer is rossz csere miatt kapott kétperces kiállítást győri játékos. A vendéglátó kettős emberhátrányt vészelt át kapott gól nélkül, a záró öt percnek 28-22-es előnyről vághatott neki, miközben a rendkívül feszült ferencvárosi Dragana Cvijic a kispadnál igencsak összekapott Heinével. A hajrára széthullott az FTC játéka, így nem volt esélye a felzárkózásra, a Győr előtt így adott a lehetőség, hogy a 2022/23-as idény után ismét bajnoki címet ünnepelhessen.

A Győr sikeréhez Dione Housheer kilenc, Nze Minko hat góllal, Hatadou Sako hét, Sandra Toft öt védéssel járult hozzá. A Ferencvárosban az Európa-bajnoki bronzérmes Klujber Katrin nyolcszor volt eredményes, Laura Glauser 16, az ugyancsak kontinensbajnoki harmadik Janurik Kinga egy győri lövést hárított. Érdekesség, hogy a házigazdáknak 16-tal több kapura lövésük volt a meccsen, mint a vendégeknek.

Az ETO a hátralévő két fordulóban az Alba Fehérvárral és a Budaörssel találkozik, az FTC ellenfele pedig a Vác és az Alba Fehérvár lesz.

Fotó: MTI/Krizsán Csaba

MTI