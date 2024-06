A dobogó tetejére állhattak kardozóink

A harmadik kör 30-27-ről indult, de a remeklő Rabb Covaliu elleni 5-1-gyel azonnal visszaállította a különbséget. Gémesinek megint sokat kellett dolgoznia, Ursachi többször jó ütemben vitte be elővágását, végül azonban 5-5-ös döntetlennel zárult az asszó, így Szilágyi 40-33-nál ment fel az utolsó ütközetre a pástra. A vele szemben álló Nitu harcosan vívott, csökkentette hátrányát, de nagyon veszélyes közelségbe nem került. Végül Szilágyi 44-40-nél a pást végébe szorulva egy szép védés-visszavágással fejezte be a mérkőzést.

