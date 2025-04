A dobogó csúcsára állhatott a magyar birkózó

Megosztás itt:

Losonczi Dávid megnyerte a kötöttfogású 87 kilogrammosok versenyét a Somorján zajló Európa-bajnokság szombati versenynapján – Vitek Dárius (130 kg) a dobogó harmadik fokára állhatott fel.

Élete első felnőtt Európa-bajnokságán, a finnek U23-as vb-ötödik helyezettjét, Waltteri Latvalát, a németek kétszeres Eb-bronzérmesét, Hannes Wagnert, valamint a szerbek Európa-bajnokát, Alekszandr Komarovot legyőzve Eb-döntőbe jutott világbajnokunk, Losonczi Dávid az X-Bionic Sporktözpont fedeles lovardájában.

„Fel kell tennem az i-re a pontot” – nyilatkozta az ESMTK klasszisa pénteken, a megnyert elődöntőjét követően. Ehhez nagy akadályon kellett túljutnia, az olimpiai és Európa-bajnok bolgár Szemen Novikov személyében. Losonczi noha azt mondta, ő maga teljes egészében elengedte a párizsi játékokon történteket, mi tekinthetünk visszavágóként kettejük összecsapására – biztosan sokan emlékeznek az elődöntőjére, amelyben fájó vereséget szenvedett Novikov ellen.

Kiválóan kezdett a magyar: megfogta Novikov indítását, és két pontért mögé került (2:0). Novikov szorongatta Losonczi fejét, utóbbi a lehető legjobb pillanatban emelkedett meg, és zónán kívülre tette riválisát (3:0). A passzivitási pont is nekünk járt (4:0), a lenti helyzetből azonban nem jött az akció – ennyi baj legyen.

A második menetben visszaadták a passzivitást (4:1), és Novikov pörgetni is tudott (4:3), egyszer – Losonczit megmentette a zóna a másodiktól. Több magyar küldöttség is kilátogatott a helyszínre, zúgott a lelátón a „Hajrá, Dávid!". Szükség is volt a segítségre, mert nagyon jött a bolgár – Losonczi minden erejét felhasználva védekezett, sikeresen, merthogy lepörgött az óra. Losonczi Dávid Európa-bajnok Somorján! Örömében felkapta Lőrincz Viktor szövetségi kapitányt, megemelte és eldobta! A kapitánynak is van személyes vonatkozása, nem is kevés: 2020-ban épp ellene nyerte meg az Európa-bajnoki döntőjét Novikov Rómában.

„Így terveztem, hogy az elejét megnyomom, érezte az erőmet, ezért indított rosszul, amit megkontráztam, utána belefért, hogy megpörgetett. Fejben is ott voltam, jól koncentráltam, de fontos, hogy nem revánsként tekintettem erre a meccsre Párizsért, akkor nem biztos, hogy sikerült volna nyernem. Négyszer vertem, ő meg csak egyszer engem” – mondta boldogan a helyszínen Losonczi.

A folytatásban Eb-harmadik helyezettünkért, Vitek Dáriusért (130 kg) is szoríthattunk, ő bronzmérkőzésen lépett szőnyegre a fehérorosz Dmitri Zarubszki ellen. A BHSE sportolója remekül küzdött, mindvégig irányította a helyosztót, passzivitási pontokkal, kitolással, kontraakcióval és megnyert challeng-dzsel nagyon simán, 6:0-ra diadalmaskodott, ezzel ismét Európa-bajnoki bronzérmet ünnepelhetett.

Fotó: Róth Tamás/MBSZ