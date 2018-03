A csapatépítés folyamatában vannak vízilabda-válogatottjaink

További két évig az egyik legnagyobb német energiaszolgáltató lesz a Magyar Vízilabda Szövetség kiemelt támogatója. A szerződéshosszabbítást mai sajtótájékoztatójukon jelentették be a felek. A vízilabda a taotámogatott sportágak közé tartozik. A szövetség elnöke szerint a vállalatoktól kapott milliárdok társadalmi szempontból is hasznosak.

Hosszabbított kiemelt támogatójával a Magyar Vízilabda Szövetség. A német energiaszolgáltató 4 éve áll a sportág mögött, ezt toldották meg további 2 esztendővel.

A vízilabda nemcsak szponzori, hanem taotámogatásokban is részesül. Bár az amúgy is eredményes sportág sikereit nem befolyásolják a taoforintok, a szövetség elnöke szerint megtérülnek a vállalatoktól kapott pénzek – ami a 2017–2018-as szezonban 10 milliárd forint.

„Amikor mi taopályázat révén, nagy munkával, jogszerűen, önrészt beletéve uszodát építünk, azt nem csak a vízilabda használja. Ez nem olyan, mint egy tollaslabdapálya vagy egy más sportpálya, egy uszodának sokrétű a kihasználtsága. Tehát mi elvégzünk egy bizonyos társadalmi feladatot azzal, hogy miközben felhasználjuk a forrásokat az utánpótlás menedzselésére, megkönnyítve ezzel a szülőknek a költségeket, közben folyamatosan felújítjuk vagy építünk új uszodákat” – fejtette ki Kemény Dénes.

Mindkét válogatott a nyári barcelonai Európa-bajnokságra készül. A nőknél és a férfiaknál egyaránt csapatépítés zajlik, amihez jól jön a Világligában és az új sorozatban az Európa-kupában lejátszott sok mérkőzés.

„Ez nagyban segíthet egy új válogatott építésénél. Mire május végéhez, június elejéhez érünk, sokkal könnyebb lesz összeállítani egy 18-as felkészülési keretet, nem beszélve arról addig a taktika is összeérik” – mondta Märcz Tamás, a férfivízilabda-válogatott szövetségi kapitánya.

Manhercz Krisztián a Ferencvárossal bejutott az Euro-kupa döntőjébe, és a válogatottal is jól szerepel. A fiatal játékos a sorozatterhelést sem bánja.

„Én szeretek játszani, inkább a meccsek, mint az úszóedzések. Élvezem ezt, de nyilván sokkal nagyobb a terhelés az elmúlt fél évben, mint az eddigi szezonokban. Pont most vagyunk benne, egy csütörtök-vasárnap, szerda-szombat, szerda-szombat mérkőzéshullámban, de az NBA-ban kétnaponta játszanak mérkőzéseket, tehát ahhoz képest még mindig el vagyunk maradva” – vont párhuzamot Manhercz.

A női válogatott legutóbbi meccsét elveszítette Hollandia ellen a Világligában, ennek ellenére jó esélye van a továbbjutásra. Gangl Edina szerint jelenleg kétarcú a csapat, ami a fiatalság számlájára írható.

„Egy alakuló csapat vagyunk, benne vannak a vereségek, mint például a hollandok elleni, de a győzelmek is, mint a spanyolok vagy oroszok ellen. Még nem érett a csapatunk, ezért van az, hogy a két végleten is tudunk játszani. Nagyon jól, mint például az oroszok és spanyolok ellen, vagy rosszul mint a hollandok elleni. Ez a fiatalság számlájára írható” – mondta. A válogatott kapusára klubszinten is komoly erőpróba vár. Az UVSE-nek a hazai 7-7 után kell kiharcolni a továbbjutást az Euro-ligában a Padova ellen.

A válogatottak legközelebb a Világligában lépnek pályára. A férfiak Hollandiával, míg a nők Spanyolországgal találkoznak. Előbbi március 20-án, utóbbi 27-én lesz.