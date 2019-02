A Chelsea kölcsönadta vb-bronzérmes csatárát

2019. FEBRUÁR 1., PÉNTEK LEMONDOTT ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕI MANDÁTUMÁRÓL A ZSIDÓVERÉSSEL HENCEGÕ JOBBIKOS SZÁVAY ISTVÁN. A PARLAMENT HIVATALOS OLDALÁN TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓK SZERINT SZÁVAY KÉPVISELÕI MANDÁTUMA MÁTÓL VÉGET ÉRT. VARGA MIHÁLY PÉNZÜGYMINISZTER: 14 TELEPÜLÉSEN KEZDÕDHETNEK MEG A BÖLCSÕDEI FEJLESZTÉSEK, KÖZEL 1,5 MILLIÁRD FORINT TÁMOGATÁSSAL. BODÓ SÁNDOR PM-ÁLLAMTITKÁR: FOLYTATÓDIK A DIPLOMAMENTÕ PROGRAM - MAGYAR IDÕK. GULYÁS GERGELY: BUDAPEST FEJLÕDÉSE AKKOR GARANTÁLT, HA ÕSSZEL ÚJRA TARLÓS ISTVÁN LESZ A FÕPOLGÁRMESTER MAGYARORSZÁG ÉLÕBEN. 2018-BAN IS GYURCSÁNY FERENC, A DK ELNÖK-FRAKCIÓVEZETÕJE KERESTE A LEGTÖBBET A PARLAMENTI KÉPVISELETTEL RENDELKEZÕ PÁRTOK VEZETÕI KÖZÜL. SZIJJÁRTÓ PÉTER: AZ EP-VÁLASZTÁSOKON MEG KELL AKADÁLYOZNI AZ EURÓPÁBA IRÁNYULÓ MIGRÁCIÓS CSATORNA KIALAKÍTÁSÁT. 3,9%-OS GAZDASÁGI NÖVEKEDÉST VÁR IDÉN MAGYARORSZÁGON A GAZDASÁGI EGYÜTTMÛKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERVEZET. ISMERETLENEK VISSZAÉLNEK A MAGYAR POSTA NEVÉVEL, NYEREMÉNYEKET ÍGÉRNEK, SZEMÉLYES ADATOKAT KÉRNEK ÍRTA A TÁRSASÁG CSÜTÖRTÖKÖN AZ MTI-NEK. ÖT EMBER ELLEN EMELTEK VÁDAT A SOLTVADKERTI TAKARÉKSZÖVETKEZETNÉL A QUAESTOR-ÜGGYEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN 2 MRD-OS HÛTLEN KEZELÉS MIATT. MNB: PÉNTEKEN KERÜL FORGALOMBA AZ ÚJ 500 FORINTOS BANKJEGY, A RÉGIVEL OKTÓBER 31-IG LEHET FIZETNI. NOVÁK KATALIN: 95 EZER CSALÁD OTTHONTEREMTÉSÉT SEGÍTETTE A CSOK, BÕVÜLTEK A HITELLEHETÕSÉGEK A 2 GYEREKESEKNEK ÉS A NAGYCSALÁDOSOKNAK. TÁLLAI ANDRÁS: A MOSTANI 75 EZER DOLGOZÓ NYUGDÍJAS SZÁMA MEGDUPLÁZÓDHAT A KÖZTERHEK CSÖKKENÉSE NYOMÁN MAGYAR IDÕK. BRUTTÓ 3-3 FORINTTAL CSÖKKENTETTE A GÁZOLAJ ÉS A 95-ÖS BENZIN LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT A MOL. AZ EURÓPAI PARLAMENT ELISMERTE JUAN GUAIDO IDEIGLENES VENEZUELAI ELNÖKÖT. ORBÁN VIKTOR: MAGYARORSZÁG A SPANYOL ÁLLÁSPONTOT TÁMOGATJA VENEZUELA ÜGYÉBEN. DONALD TRUMP: A DEMOKRÁCIA VISSZASZERZÉSÉÉRT INDULT KÜZDELEM VENEZUELÁBAN. ÖNGYILKOS LETT AZ A FÉRFI, AKI SZERDÁN EGY EMBERT MEGÖLT ÉS ÖTÖT MEGSEBESÍTETT FEGYVERÉVEL EGY KORZIKAI KERÜLETBEN. OROSZORSZÁG NEM HAJLANDÓ AZ INF-SZERZÕDÉS TISZTELETBEN TARTÁSÁRA KÖZÖLTE JENS STOLTENBERG NATO-FÕTITKÁR. EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA: OROSZORSZÁGNAK TÍZMILLIÓ EURÓ KÁRTÉRÍTÉST KELL FIZETNIE A 2006 ÉS 2007 KÖZÖTT TÖMEGESEN KIUTASÍTOTT GEORGIAI ÁLLAMPOLGÁROKNAK. DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK SZERINT ÓRIÁSI ELÕREHALADÁS TÖRTÉNT AZ AMERIKAI-KÍNAI KERESKEDELMI TÁRGYALÁSOKON. AZ AMERIKAI SZENÁTUS NAGY TÖBBSÉGGEL ELFOGADOTT HATÁROZATBAN BÍRÁLJA DONALD TRUMP ELNÖK DÖNTÉSÉT A SZÍRIAI ÉS AZ AFGANISZTÁNI CSAPATKIVONÁSRÓL. LEGKEVESEBB 12 EMBER MEGHALT AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK KÖZÉPNYUGATI ÁLLAMAIBAN A HELYENKÉNT MÍNUSZ 40 CELSIUS-FOKOS HIDEG MIATT. KIVÉGEZTEK TEXASBAN EGY RABOT, AKI HARMINC ÉVE AGYONLÕTT EGY RENDÕRT EGY FEGYVERES RABLÁS SORÁN. ELÕSZÖR TÁRGYALT A BREXITRÕL THERESA MAY BRIT KORMÁNYFÕ ÉS JEREMY CORBYN MUNKÁSPÁRTI VEZETÕ. MÁJUSTÓL 3-TÓL 10 EURÓIG TERJEDÕ NAPI BELÉPÕDÍJAT FIZETTETNEK VELENCÉBEN AZ EGYNAPOS TURISTÁKKAL. FEBRUÁR 5-ÉN TARTJA ÉVÉRTÉKELÕ BESZÉDÉT DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK KÖZÖLTE DREW HAMMILL, A DEMOKRATA PÁRTI HÁZELNÖK SZÓVIVÕJE. LEBONTJA TÍZ ZAGYTÁROZÓJÁT A VALE BÁNYAVÁLLALAT A MÚLT HETI GÁTSZAKADÁS MIATT BRAZÍLIÁBAN. HIVATALOSAN IS 2019 JANUÁRJA VOLT AUSZTRÁLIA VALAHA FELJEGYZETT LEGFORRÓBB HÓNAPJA - AUSZTRÁL METEOROLÓGIAI HIVATAL. ELTEMETTÉK ANDY VAJNA FILMPRODUCERT, A NEMZETI FILMIPAR FEJLESZTÉSÉÉRT FELELÕS KORMÁNYBIZTOS A FIUMEI ÚTI SÍRKERTBEN CSÜTÖRTÖKÖN. SZALAGKORLÁTNAK ÜTKÖZÖTT EGY AUTÓ AZ M3-AS AUTÓPÁLYÁN, FOLYÁS TELEPÜLÉSNÉL, A NYÍREGYHÁZA FELÉ VEZETÕ IRÁNYBAN. KÉT AUTÓ ÉS EGY KISTEHERAUTÓ ÜTKÖZÖTT KECSKEMÉTNÉL, AZ 54-ES FÕÚT ÉS AZ 541-ES ÚT TALÁLKOZÁSÁNÁL, HÁRMAN MEGSÉRÜLTEK. 6 KG MARIHUÁNÁT TALÁLTAK A PÉNZÜGYÕRÖK EGY SZERB FÉRFI AUTÓJÁBAN RÖSZKÉN. SZLOVÁKIÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON DROGGAL KERESKEDÕ CSOPORTOT SZÁMOLT FEL SZERDÁN A NEMZETI NYOMOZÓ IRODA. NEM JOGERÕSEN 15 ÉV FEGYHÁZBÜNTETÉSRE ÍTÉLTÉK A BALLA IRMA-GYILKOSSÁG GYANÚSÍTOTTJÁT. ÉLETÉNEK 78. ÉVÉBEN CSÜTÖRTÖKÖN ELHUNYT IHÁSZ KÁLMÁN OLIMPIAI BAJNOK LABDARÚGÓ. FEBRUÁR 4-TÕL FELÚJÍTÁS MIATT 22 KM HOSSZAN LEZÁRJÁK A BUDAPEST-HATVAN VASÚTVONALAT 10 HÓNAPRA ASZÓD ÉS PÉCEL KÖZÖTT. OMSZ: MELEGEDÉSRE, AKÁR 15 FOK KÖRÜLI HÕMÉRSÉKLETRE IS LEHET SZÁMÍTANI FEBRUÁR ELSÕ NAPJAIBAN, DE JELLEMZÕEN VÁLTOZÉKONY IDÕ LESZ, NAPSÜTÉS, ESÕ ÉS HAVAZÁS IS VÁRHATÓ.