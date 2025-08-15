Keresés

Sport

A budapesti világcsúcsa után már az újabb rekordra készül Duplantis

2025. augusztus 15., péntek 10:55

Armand Duplantis kedden Budapesten javította 6,29 méterre a férfi rúdugrás világcsúcsát, de már túlvan az ünneplésen és azon gondolkodik, mikor tornászhatja feljebb a rekordot.

  A budapesti világcsúcsa után már az újabb rekordra készül Duplantis

"Logikusan a 6,30 következik, amiről azt gondolom, hogy számomra és az egész sportág számára is hatalmas mérföldkő" - mondta az atlétika jelenlegi első számú sztárja Chorzówban, a szombati Gyémánt Liga-verseny helyszínén. Hozzátette, reméli, hamarosan sikerül az újabb csúcsdöntés, azon viszont nem szokott gondolkodni, hogy hol vannak a határai.

A svéd ugró beszélt arról is, hogy izgatottan várja a szeptemberi tokiói világbajnokságot, különösen azért, mert ugyanott, a 2021-es olimpián úgy győzött, hogy nem lehettek nézők a stadionban.

"Talán még soha nem voltam ennyire izgatott egyetlen verseny előtt sem. Fantasztikus lesz a stadion, amikor nézőkkel telik meg. Úgy hiszem, hatalmas lökést adnak majd nekem" - jegyezte meg a 25 éves Duplantis.

A világbajnokságra szeptember 13. és 21. között kerül sor a japán fővárosban.

MTI

 Több mint 66 kilogrammos kokainszállítmányt lepleztek le a rendőrök az erdélyi Szeben megyében, a 3,5 millió euró értékű drogot Nyugat-Európában akarták értékesíteni - közölte pénteken a román rendőrség.

Kapcsolódó tartalmak

