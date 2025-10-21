Keresés

2025. 10. 21. Kedd
A Barcelona átgázolt görög ellenfelén a BL-ben

2025. október 21., kedd 20:49 | MTI
Olimpiakosz kiütés Barcelona Bajnokok Ligája

Az FC Barcelona fölényes, 6-1-es győzelmet aratott a vendég Olimpiakosz ellen kedden a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának harmadik fordulójában.

A katalán csapatban az első félidőben Fermín López duplázott, majd a mesterhármast is elérte, de Marcus Rashford is kétszer volt eredményes a második játékrészben már tíz emberrel futballozó görögök ellen.

A Kairat Almati hiába játszott gyakorlatilag végig emberelőnyben a Pafosz elleni hazai mérkőzését, az izgalmas és küzdelmes találkozón végül nem esett gól.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 3. forduló:

FC Barcelona (spanyol)-Olimpiakosz (görög) 6-1 (2-0)

----------------------------------------------------

gól: Fermín López (7., 39., 76.), Yamal (68., 11-esből), Rashford (74., 79.), illetve El Kaabi (50.)

piros lap: Hezze (57., Olimpiakosz)

Kairat Almati (kazah)-Pafosz (ciprusi) 0-0

Fotó: Lamine Yamal, az FC Barcelona (b) és Francisco Ortega, az Olimpiakosz játékosa a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakasza harmadik fordulójának FC Barcelona-Olimpiakosz mérkőzésén Barcelonában 2025. október 21-én. MTI/EPA/EFE/Siu Wu

