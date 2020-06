A bajnok Ferencváros ismét legyőzte az Újpestet

Magyarország egyike azon országoknak, amelyek sikeresen védekeztek a koronavírus-járvány ellen - mondta a Magyar Nemzetnek adott interjúban a pénzügyminiszter. Varga Mihály közölte: a válság közvetlen kezelésére csaknem 1400, a járvány következtében kialakult válság hatásainak kezelésére pedig összességében 9 ezer milliárd forintot fordít a kormány. Mindössze 5 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4086-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt két idős, krónikus beteg, ezzel 570-re emelkedett az elhunytak száma, 2585-en már meggyógyultak. A piaci ár dupláját fizette a főváros koronavírus-tesztekért - derítette ki az Informátor. Oknyomozó magazinunk által megkérdezett laboratóriumi szakorvos szerint a Karácsony Gergelyék által darabonként 15 240 forintért beszerzett szűrésekért az önkormányzatok csak 6 ezer forintot fizettek. 6 milliárd helyett már 10 kér a kormánytól Karácsony Gergely a Lánchíd felújítására. A főpolgármester beismerte a munkálatok ősz előtt biztosan nem kezdődnek el. A DK szerint az ellentmondásos nyilatkozatok ellenére a főpolgármester következetes. Akár 700-800 forintos parkolási díjat is elképzelhetőnek tart Neidermüller Péter, a 7. kerület DK-s polgármestere - írja a Hvg.hu. A DK mentegeti az MSZP-t a baloldali kamuvideó kapcsán. Barkóczi Balázs a párt szóvivője szerint semmilyen felelősség sem terheli a szocialistákat. A kamuvideóban szereplő nő lánya azt mondta, anyjának nem voltak politikai kapcsolatai, az MSZP kereshette meg őt. Továbbra is elbocsátásokkal riogat Hódmezővásárhely ellenzéki polgármestere. Márki-Zay Péter egy interjúban azt mondta: gazdasági okokból további leépítésekről döntött. A Fidesz helyi szervezete szerint politikai tisztogatás folyik. Első világháborús emlékművé nyilvánítaná a budapesti XII. kerületi önkormányzat az Istenhegyi és a Böszörményi út sarkán lévő turulszobrot, amelyet a második világháború polgári és katonai áldozatainak emlékére állítottak 2005 októberében - Magyar Nemzet. Online aláírásgyűjtést indít a Mi Hazánk Mozgalom a csenyétei mentősök mellett. A párt szerint felháborító, hogy azokat rabosították, akik életveszélyes fenyegetés ellenére is kimentek a helyszínre Csenyétén, és a rendőrség megérkezése után hozzá is kezdtek a beteg ellátásához. Kistermelők termelési és értékesítési lehetőségeit javítja egy 5,5 milliárd forint keretösszegű, a nyáron megjelenő pályázattal az Agárminisztérium, a Vidékfejlesztési program keretében - jelentette be Nagy István agrárminiszter. Immár teljesen körbekerekezhető a Tisza-tó - közölte Palkovics László innovációs és technológiai miniszter Poroszlón, amikor átadta a tó körül megépült 67 kilométeres kerékpárút utolsó szakaszát. Országszerte 130 óvoda épül vagy újul meg a katolikus óvodaépítési program keretében - mondta Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. Mintegy 5000 napközis Erzsébet-tábor lesz a nyáron, amelyeken csaknem 80 ezer gyermek vehet részt - mondta Hornyák Tibor, az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány elnöke. Andrej Babis cseh miniszterelnök visszautasította az Európai Parlament állásfoglalását, miszerint összeférhetetlenség lenne politikai és vállalkozói tevékenysége között. Világszerte 8 641 521 ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 459 474, a gyógyultaké pedig 4 234 310 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. A fertőzöttek számának jelentős növekedése ellenére Észak-Macedóniában újranyithatnak az éjszakai szórakozóhelyek, Montenegró viszont még elővigyázatosabban ellenőrzi az országba lépőket a koronavírus-járvány továbbterjedésének megakadályozása érdekében. Újra száz felett volt a új koronavírus-fertőzések napi növekedési száma Csehországban. A koronavírus-járvány áldozatainak vérét jelképező piros festékkel mázolták le tüntetők a párizsi egészségügyi minisztériumot. Hatósági egészségügyi vizsgálatot szorgalmazott Olaszországban az ellenzéki Olasz Testvérek párt, miután a Közegészségügyi Intézet bejelentette, hogy Milánó, Torinó és Bologna szennyvizében már decemberben kimutatható volt az új koronavírus. Korlátozott idejű kijárási tilalmat vezettek be Törökországban, ahol 1,6 millió diák tesz középiskolai felvételi vizsgát. Ideiglenesen leállították a tömegközlekedést a hatóságok a kirgiz fővárosban, Biskekben és környékén, miután megemelkedett a koronavírusos fertőzöttek száma. Huszonhét újabb koronavírusos fertőzéses esetet regisztráltak Kínában az egészségügyi hatóságok. Átlépte az egymilliót az új típusú koronavírus-fertőzöttek száma Brazíliában, a halálos áldozatok száma 50 ezerhez közelít. Elfoglalták Szokotra sziget székhelyét a dél-jemeni szakadárok - közölte a dpa hírügynökség a szakadárokat tömörítő Déli Átmeneti Tanács szóvivőjére hivatkozva. Megerősítette az Egyesült Államok lehetséges legjobb államadós-besorolását a Moody's. A nemzetközi hitelminősítő indoklásában kiemelte, hogy az amerikai gazdaság és a dollár domináns világgazdasági szerepe továbbra is kikezdhetetlen. Rasszizmusellenes tüntetők megrongálták egy konföderációs tábornok szobrát Washingtonban, az egyetlent, amelyet az amerikai fővárosban egy déli katonatisztnek emeltek. Mike Pompeo amerikai külügyminiszter képmutatással vádolta az ENSZ Emberi Jogi Tanácsát, amiért a testület hátrányos megkülönböztetésnek minősítette azt a rendőrségi intézkedést, amely az afroamerikai George Floyd halálához vezetett. Az egyiptomi elnök elrendelte, hogy a hadsereg álljon készenlétben külföldi és belföldi műveletekre egyaránt az ország nemzetbiztonságának védelme érdekében a szomszédos Líbiában történt török beavatkozás miatt. 53 embert, köztük nőket és gyerekeket hurcoltak el a radikális iszlamista tálibok Afganisztánban. Kína „országos biztonsági hivatalt” tervez létrehozni Hongkongban, amelynek feladata a különleges közigazgatási területre vonatkozóan megalkotott nemzetbiztonsági törvény végrehajtásának felügyelete lesz - közölte a Hszinhua állami hírügynökség. Egyes jelentések szerint 140 embert vettek őrizetbe egy nagygyűlésen Minszkben, amelyen a résztvevők követelték, hogy engedjék szabadon az augusztusi elnökválasztás előtt őrizetbe vett társaikat. Húsz év börtönre ítélte a Kongói Demokratikus Köztársaság legfelsőbb bírósága sikkasztás miatt az elnök kabinetfőnökét. Őrizetbe vett a rendőrség egy 19 éves férfit a Füzesabonyban múlt szerdán történt gyilkosság ügyében. Három személygépkocsi ütközött a 82-es úton Eplénynél. Nagymaros és Szob között megkezdődött a viharban megsérült vasúti pályaszakasz helyreállítása, a vonatközlekedés várhatóan július második felében indulhat újra, addig pótlóbuszok szállítják az utasokat - közölte a MÁV. Labdarúgó NB I: Mezőkövesd - MOL Fehérvár 2:1; Puskás Akadémia - Paks 3:1; Ferencváros - Újpest 1:0 Újabb négy évre Kulcsár Krisztiánt választották meg elnöknek a Magyar Olimpiai Bizottság tisztújító közgyűlésén. Multifunkciós versenypálya épül Hajdúnánás külterületén, amely alkalmas lesz a Forma-1 motoros megfelelője, a világ első számú gyorsaságimotoros versenysorozata, a MotoGP futamainak befogadására is - jelentette be Palkovics László miniszter.