Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 13. Szombat Kornél napja
Jelenleg a TV-ben:

Radar ráadás

Következik:

Négyszemközt Kapu Tiborral 18:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Sport

A 2022-ben honosított ukrán születésű Akilov Pylyp ökölvívó bronzérmes lett

2025. szeptember 13., szombat 17:29 | MTI
Liverpool ökölvívó világbajnokság Akilov Pylyp

Akilov Pylyp bronzérmet szerzett a 80 kilósok súlycsoportjában a liverpooli ökölvívó-világbajnokságon.

  • A 2022-ben honosított ukrán születésű Akilov Pylyp ökölvívó bronzérmes lett

A 2022-ben honosított ukrán születésű sportoló ellenfele a szombati elődöntőben Yojerlin César volt, és a 21 éves francia egyhangú pontozással nyert, így ő jutott be a fináléba.

A magyar szövetség közösségi oldalának tudósítása szerint Akilov taktikus csatában maradt alul az U22-es Európa-bajnok, világkupagyőztes ellenfelével szemben. A vb eredményközlője alapján szoros volt az ütközet, mindegyik pontozó a francia bokszolót látta ugyan mindegyik menetben jobbnak, de mindig csak minimális különbséggel.

A 26 éves Akilov korábban a venezuelai Diego Andres Pereyra Mejiát, az azeri Murad Allahverdiyevet, majd a brit Oladimeji Shittut búcsúztatta Liverpoolban.

Ezt megelőzően a 2009-es vb-ről tért haza legutóbb éremmel a magyar csapat, akkor Káté Gyula nyert bronzot a 64 kilósok között Milánóban.

A magyar küldöttségből csak Akilov végzett dobogós helyen az angliai városban.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

További híreink

ALDI akció: tömegek rohanták meg az üzleteket, ölték egymást a ruhákért - ez még csak a kezdet

Kapu Tiborról beszélnek vállalhatatlanul a Népszava munkatársai

Elsötétült a tévé egy pillanatra: elhunyt a népszerű időjós

Varga Barnabás miatt különleges kérést kapott a Fradi – mit szól ehhez Robbie Keane?

Gyászolnak a rajongók: elhunyt a Házasság első látásra sztárja

Mentális összeomlás az ATV stúdiójában: Hann Endre a saját számai előtt kapitulált + video

Orbán Viktor válaszolt a finn elnöknek

Tragikus hír: gyászól a magyar focilegenda, Dzsudzsák Balázs

A NATO keményen odacsap: döntés született a lengyel dróntámadás után

További híreink

A NATO keményen odacsap: döntés született a lengyel dróntámadás után

Megvesztegethető ember, aki tönkretette a tisztikart – állítja Ruszin-Szendi Romuluszról volt helyettese + videó

Fontos bejelentést tett Navracsics Tibor a 2026-os választással kapcsolatban

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
A NATO keményen odacsap: döntés született a lengyel dróntámadás után
2
Az amerikai elnöknek most lett igazán elege a Soros-klánból
3
Fontos bejelentést tett Navracsics Tibor a 2026-os választással kapcsolatban
4
Kapu Tiborról beszélnek vállalhatatlanul a Népszava munkatársai
5
280 tinilány ellen indítottak eljárást gyilkosság és emberölés miatt Svédországban tavaly + videó
6
Charlie Kirk özvegye: Soha nem hagyom, hogy meghaljon férjem öröksége + videó
7
Nem mondott igazat a Tisza alelnöke, nem érte anyagi kár szállodáját + videó
8
A magyar baloldal célkeresztbe vette a jobboldal politikusait + videó
9
Monitor - FBI: Saját családtagja adta fel Charlie Kirk gyilkosát + videó
10
A magyar futball ikonikus alakjai újra telt ház előtt szerepeltek

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!