55 év után nyerne újra trófeát Anglia

A baloldal magasabb rezsiárakat vezetne be, a kormány azonban nem támogat semmilyen, a lakossági energiaár növelését célzó javaslatot – jelentette ki Böröcz László, a Fidesz frakcióvezető-helyettese. Felszólítólevelet küld jövő héten az EB a pedofilellenes és gyermekvédelmi törvény ügyében, és ha annak nem lesz foganatja, kötelezettségszegési eljárást indít Magyarország ellen. Az oltatlanok száma elég magas ahhoz, hogy berobbantsa a negyedik járványhullámot Magyarországon is - hangsúlyozta Jakab Ferenc virológus a Magyar Nemzet kérdésére. Borítékolható, hogy Európában a delta variáns idézi elő a koronavírus-járvány negyedik hullámát – mondta a Magyar Nemzetnek Jakab Ferenc virológus, de szerinte az augusztust még megússzuk. A kormánypártok szerint fontos, hogy ne legyünk kiszolgáltatva a külföldi gyártóknak, ezért szükség van a magyar vakcinagyárra – mondta Nacsa Lőrinc, a KDNP frakciószóvivője. Másra hárítaná a dugók miatti felelősséget Karácsony Gergely – derült ki a Mediaworks felvételéből. A főpolgármester büszke a most zajló felújításokra, szerinte azért kellett mindent egyszerre lezárni, mert korábban nem történtek fejlesztések. A magyar kormány 2010 óta tettekkel is azt bizonyítja, hogy a családokért dolgozik, támogatja, segíti őket – jelentette ki a családokért felelős tárca nélküli miniszter Keszthelyen, a X. Európai Nagycsaládos Konferencián. Biztosított az idei tankönyvellátás, a szeptemberi tanévkezdésre valamennyi kiadvány az iskolákban lesz - jelentette ki Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár. Mindent meg kell tenni a környezetünk megóvásáért, az azonban nem mindegy, hogy ki viseli az ebből adódó intézkedések terheit – közölte az energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár. Olyan klímapolitikát kell folytatni, amely nem a lakossági terheket növeli – mondta Böröcz László, a Fidesz országgyűlési képviselője Magyarország élőben című műsorunkban. Veszélyben vannak az Európai Unió demokratikus alapjai – írta Trócsányi László fideszes EP-képviselő a Magyar Nemzet honlapján megjelent cikkében. Az Európai Uniót azok teszik tönkre, akik Magyarországtól akarják most megvédeni - hangsúlyozta Kövér László, az Országgyűlés elnöke a Kossuth Rádióban. Gyilkosság vádjával letartóztatták a kigyulladt bangladesi élelmiszergyár tulajdonosát és négy fiát: a tűzben 52-en meghaltak, a gyárban gyerekeket is dolgoztattak. Megszületett a politikai megállapodás a globális minimumadóról a G20-ak velencei csúcstalálkozóján - jelentette be Bruno Le Maire francia gazdasági miniszter. 200 ezer adag vakcinát kér kölcsön Magyarországtól a cseh miniszterelnök; a korábban kért 140 ezer adagot év végéig kell visszaadniuk. Az Európai Unió elérte azt a kitűzött célt, hogy júliusra rendelkezésre álljon a felnőtt lakosság 70 százalékának teljes beoltására elegendő vakcina a koronavírus ellen. Ukrajnában szombatra mintegy ötszáz új koronavírusos beteget, és az előző napinál nyolccal több, 20 halálos áldozatot jegyeztek fel, miközben a járvány terjedése ötödik napja stagnál. Ősztől vakcinaigazolást kell felmutatnia mindenkinek az angliai szórakozóhelyeken – Reuters. Csak a beoltott turistákat engedi be Málta július 14-től. Már több mint 186,4 millióan fertőződtek meg koronavírus-járványban a világon, a halálos áldozatok száma meghaladta a 4 milliót a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Dél-Koreában ismét rekordot döntött a fertőzöttek napi növekménye. Az elmúlt 24 órában 1378 fertőzöttet regisztráltak, ez a szám a pandémia kezdete óta a legmagasabb. Kibertámadás érte az iráni vasutakat: hackerek hamis közleményekkel zavart okoztak az utastájékoztatásban - jelentette a Farsz félhivatalos hírügynökség. Több mint 120 embernek kellett elhagynia otthonát a heves esőzések miatt Japán déli részén. Haitin a szenátus a testület egykori vezetőjét, Joseph Lambert-t kiáltotta ki pénteken a meggyilkolt Jovenel Moise elnök utódjának. Robbanás történt egy északkelet-szudáni város sportklubjában, legkevesebb négyen meghaltak. A budapesti buszok kevesebb mint negyven százalékán működik jól a klíma – derül ki a Közlekedő Tömeg civil szervezet összesítéséből. Katasztrófavédelem: 281-szer hívták a tűzoltókat viharkár miatt pénteken. A legtöbb beavatkozásra Baranya, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom megyében és Budapesten volt szükség. Több millió forintos kárt okozott a pénteki vihar a budapesti Kincsem Parkban. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség három zárt kapus mérkőzéssel büntette a magyar szövetséget „az Eb-n tapasztalt szurkolói viselkedés miatt”. Az a bizottság, amelyik ilyen döntést hoz, szánalmas és gyáva testület. Szégyelljék magukat! – reagált Szijjártó Péter az UEFA MLSZ-T sújtó döntésére. Aranyérmet nyert Kardos Bence, illetve a Kardos, Demeter Bence, Bereczki Szilárd összeállítású magyar csapat az oroszországi öttusa Eb-n Nyizsnyij Novgorodban.