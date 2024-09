5:0-ra kapott ki a magyar futball válogatott a németektől

Your browser does not support the video tag.

Legfrissebb híreink Verklifesztivált tartottak Keszthelyen A nemzetközi verklifesztivál résztvevői a keszthelyi belváros számos pontján zenélnek két napon át – a maguk és a lelkes publikum örömére. Kőkeményen reagált a súlyos vereségre Marco Rossi Osztálykülönbség mutatkozott a házigazda Németország javára, 5-0-ra maradt alul a régen látott gyenge játékot nyújtó magyar labdarúgó-válogatott a Nemzetek Ligája nyitányán. Kedden hazai pályán a bosnyákok ellen több lesz a tét a győzelemnél...