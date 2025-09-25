Keresés

2025. 09. 25. Csütörtök
40 Ország, 3 millió gyerek – Magyar kezdeményezés hódította meg a világot! Itt a Nemzetközi Diáksport Napja

2025. szeptember 25., csütörtök 15:00 | MTI

A Testnevelési Egyetem centenáriumi éve tökéletes keretet ad a 20. Diáksport Napjának! Az eseményen országszerte 1400 iskola vesz részt. Balogh Gábor elnök elárult, a téma idén azt a kritikus kapcsolatot erősíti, ami a diákokat segíti a sportegyesületek felé.

  • 40 Ország, 3 millió gyerek – Magyar kezdeményezés hódította meg a világot! Itt a Nemzetközi Diáksport Napja

A siker titka: két óra mozgás, 3 millió gyermek

 Pénteken egy igazi sportünnepre ébred az ország, ugyanis huszadik alkalommal rendezik meg a Magyar Diáksport Napját. Az esemény nemcsak a jubileum miatt különleges, hanem a nagysága miatt is: a központi helyszín, a Testnevelési Egyetem (TE) mellett országszerte 1400 iskolában vesz részt a programon hozzávetőlegesen 500 000 diák. Balogh Gábor, a Magyar Diáksport Szövetség elnöke az M4 Sportnak beszélt a részletekről, kiemelve, hogy a program mindig tematikus. Míg korábban az egészséges életmód vagy a környezetvédelem volt a fókuszban, idén az iskolák és a sportegyesületek kapcsolata a kiemelt téma.

A kezdeményezés azonban rég kinőtte az ország határait: a huszadik hazai esemény mellett ez már a tizenegyedik nemzetközi diáksportnap is. Balogh elmondása szerint régi álmuk volt, hogy a fiatalok a játék öröméért sportolhassanak. A kezdeményezés nemzetközi viszonylatban ma már 40 országban van jelen, hozzávetőlegesen 3 millió gyermek mozog ugyanabban a két órában, mint a magyar diákok. Ezzel a magyar ötlet egy világméretű mozgalommá vált, ami a testkultúra és a sport központi szerepét hirdeti.

 Olimpiai bajnokok és a centenárium üzenete

 A központi helyszín kiválasztása nem véletlen: a pénteken 9 órakor kezdődő program idén az 100 éves Testnevelési Egyetem (TE) falai között zajlik. Az intézmény ideális választás, hiszen itt kezdődött a testkultúra képzése és az egyesületi élet felépítése Magyarországon.

A TE-n zajló 120 perces program különlegessége, hogy korábbi és jelenlegi olimpiai bajnokokkal lehet együtt mozogni, ami külön motivációt jelent a résztvevőknek. Az idei tematika, az egyesületi és iskolai kapcsolat megerősítése, Balogh Gábor szerint kulcsfontosságú. Ahogy fogalmazott: a Diáksport Napja segít felhívni az egyesületek érdeklődését, hogy figyelemmel kövessék a diáksport programokat, mert azok segítenek a kiválasztásban, a diákoknak pedig fontos, mert egyesületi szakemberekkel is dolgozhatnak együtt. Ez a közvetlen kapcsolat hivatott biztosítani, hogy a játék öröméért sportoló fiatalok ne vesszenek el, hanem megtalálják útjukat a professzionális sport felé is. A jubileumi rendezvény így nem csupán a mozgás népszerűsítését szolgálja, hanem a tehetséggondozás és az utánpótlás-nevelés egyik legfontosabb láncszeme.

Forrás: MTI

Fotó: Canva

 A nagyközönség már tudja, hogy a BYD gyárat épít Szegeden, de az, ami most Németországban folyik, az egész európai autóipart sokkolja. Nem csak a Stellantis két kulcsemberét sikerült átcsábítaniuk, de a kereskedők is önszántukból állnak át a kínai márkához! Eközben a Stellantis két európai gyárát is leállítja a gyenge kereslet miatt, több ezer munkást küldve kényszerszabadságra. Ez már több, mint piaci terjeszkedés, ez egy nyílt hódítás!

