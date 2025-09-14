32 évet vártak erre a győzelemre a szurkolók Németországban

Megosztás itt:

A története második Eb-döntőjét játszó török válogatott alaposan bekezdett, és bő két és fél perc elteltével 13-2-re vezetett az előző kontinenstorna bronzérmese ellen. Elsősorban Cedi Osman és Alperen Sengün termelte a pontokat, de a németek gyorsan rendezték soraikat, Franz Wagner vezérletével kétszer is egyenlítettek, majd három perccel az első negyed vége előtt átvették a vezetést. Bár előnyük öt pontra is nőtt, végül kettővel (24-22) várták a folytatást.

Lendületük a második negyed negyedik percének végéig tartott ki, utána azonban Törökország négyszer is egyenlített, majd úgy vette vissza a vezetést, hogy Osman a harmadik tripláját is bevágta, a 2001-es Eb-ezüstérmes nyolc ponttal is meglépett, de az első félidő végére meg kellett elégednie a hatpontos előnnyel.

A harmadik negyed is tartogatott fordulatokat. Bár Osman továbbra is megállíthatatlannak bizonyult, Isaac Bonga fél perc alatt öt pontot dobott, a török időkérés után pedig felváltva, egy-két ponttal vezetett mindkét csapat. Osman ötödik hárompontosával a török válogatott egy pillanatra hattal is ellépett, de egy nyolcpontos német rohammal megint változott a vezetés. Végül a tízperces etap végén Törökország 67-66-ra ment.

A két legjobb török, Sengün és Osman pontjaival kezdődött a negyedik játékrész, és percekre állandósult is a két csapat között az ötpontos különbség, de a németek újfent újítottak, és Bonga a negyedik próbálkozásából a negyedik tripláját dobta be, ezzel megint csapata vezetett (77-76). Az utolsó perc is német előnnyel (84-83) kezdődött, sőt 18 másodperccel a vége előtt a csapatkapitány Dennis Schröder egy duplával tett nyomást az ellenfélre, amellyel a török válogatott már nem tudott mit kezdeni, így Németország 1993 után, története második Európa-bajnoki győzelmét szerezte meg.

A nemzetközi szövetség honlapja szerint a döntő legeredményesebb játékosa Alperen Sengün, a Houston Rockets légiósa volt 28 ponttal és három lepattanóval, Cedi Osman 23 ponttal zárt. Az Eb-győztes németeknél Isaac Bonga nyújtotta legjobb teljesítményt, a szerb Partizan játékosa húsz ponttal és öt lepattanóval zárt, Wagner 18, Schröder 16 ponttal járult hozzá a sikerhez.

Eredmény, döntő:

Németország-Törökország 88-83 (24-22, 16-24, 26-21, 22-16)