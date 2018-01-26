2018. január 27.,
szombat, Angelika napja

20. Grand Slam-győzelmére készül Roger Federer

Hír TV

2018. január 26., péntek 20:26, frissítve: péntek 22:56

Pályafutása harmincadik Grand Slam-döntőjére és az azokon való huszadik győzelmére készül Roger Federer. A svájci klasszis bejutott a fináléba az ausztrál nyílt teniszbajnokságon, miután az elődöntőben legyőzte a koreai Chungot. Federer 6:1-re nyerte az első szettet, míg a másodikban 5:2-re vezetett, amikor ellenfele sérülés miatt feladta a mérkőzést. A 36 éves címvédő a horvát Marin Ciliccsel csap össze a fináléban.

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teniszRoger FedererAustralian OpenMarin Cilic

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