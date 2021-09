18 éremmel zártak a magyarok a kajak-kenu vb-n

Megosztás itt:

Az olimpiai számokat tekintve egy aranyat, négy ezüstöt és egy bronzérmet szerzett Hüttner Csaba szövetségi kapitány csapata a dán fővárosban.

A leghosszabb távon a kenusoknál a szombaton 1000 méteren bronzérmes Adolf Balázs ugyanúgy Sebastian Brendellel vívott nagy csatát a győzelemért, mint két éve, Szegeden, de most más lett a csata végkimenetele. A német címvédő és a 22 éves magyar versenyző felváltva vezetett, majd az utolsó fordulónál Adolf becsúszott Brendel elé és mindketten megkezdték a hajrát. Az utolsó méterekig fej fej mellett haladtak, de a végén az Óbudai Ganz VSE kenusa hajójának orra ért előbb a célba, így ezúttal ő lett a világbajnok.

"Erő és kitartás is kellett ehhez a versenyhez, de kőkemény taktikai csata volt. Brendel öreg róka, sok trükköt, fortélyt ismer, talán ez volt a legmegterhelőbb, hogy ezeket mind kivédjem és jól reagálják rájuk. Éreztem, hogy a fordulóknál szerezhetek egy kis előnyt, s ez a végén is működött." - nyilatkozott a fiatal magyar sportoló.

A jó maratoni eredményekkel is rendelkező, idén ebben a szakágban Európa-bajnok Kisbán Zsófia is nagyszerű taktikával evezte végig a távot. Már a rajt után az élre álló duó, a címvédő fehérorosz Volha Klimava és a két éve mögötte második chilei Maria Mailliard után eredt, és végig tartotta is mögöttük a harmadik pozíciót. A hajrához érkezve aztán elment a dél-amerikai mellett, s ugyan arra már nem volt esélye, hogy a fehéroroszt is beérje, nagyon örült az ezüstéremnek.

"Nagyon boldog vagyok, hogy dobogóra állhatok és hogy ezt a chilei lányt meg tudtam előzni, mert tavasszal, a világkupán nagyon erős volt. Nem hittem volna, hogy ennyit tudok fejlődni. Tudtam, hogy ez a verseny nem az első ötvenen dől el, és végig hittem benne, hogy tudok majd előzni." - értékelt a Lágymányosi Spari 23 éves kenusa.

Korát meghazudtoló érett versenyzést mutatott be a 19 éves Kőhalmi Emese is a kajakosoknál. Már az elején bebetonozta magát az élcsoportba, majd a végén faképnél hagyta riválisait, s végül magabiztosan győzött.

"Közben éreztem, hogy elég jó tempót tudok jönni, és tudtam, hogy ha az utolsó egyenesben elöl vagyok, onnan már nem tudom elveszíteni. Készülök a két hét múlva sorra kerülő maraton világbajnokságra is, így jó az állóképességem, maradt a végére is erőm." - mondta a KSI versenyzője, aki két hete még a portugáliai utánpótlás vb-n versenyzett, s nyert két aranyat.

A záró számban, férfi kajak egyes 5000 méteren az idén Európa-bajnok Noé Bálint a portugál Fernando Pimentával és a hazaiak képviselőjével, Mads Petersennel vívott nagy csatát, ők hárman szinte végig a többiektől nem zavartatva haladtak az élen. A befutó aztán hasonlóan alakult, mint a férfi kenusoknál, Noé és Pimenta fantasztikus harcát láthatta a közönség az aranyért, s végül itt is a magyarok örülhettek a végén.

"Az edzőm előzetesen mondta, hogy egy pillanatig se kételkedjek abban, hogy meg tudom csinálni, és végig úgy is csináltam mindent, ahogy elterveztem. A végén nem gondolkodtam, csak hajtottam." - mondta a Budapesti Honvédot erősítő Noé Bálint, aki szombaton szerzett egy bronzérmet is Kulifai Tamással párosban, 1000 méteren.

