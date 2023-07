1200 külföldi és magyar rendőr vigyázott a rendre a magyar futam alatt Mogyoródon

Megosztás itt:

A versenyhétvége alatt több százezer szurkoló fordult meg Mogyoród és környékén. Rájuk - csakúgy mint az elmúlt években - 1200 rendőr vigyázott.

Idén első alkalommal, külföldi, zömében osztrák, szerb, és szlovák rendőrök is segítették a magyar rendőrök munkáját.

És egy szombati bejelentésnek köszönhetően 2032-ig biztosított Magyarország helye a versenynaptárban. Erről a Hungaroring Sport ZRT. elnök vezérigazgatója számolt be. Gyulay Zsolt azt is elmondta, hogy a visszajelzések alapján a pilóták is szeretnek hazánkba jönni.