Zsigmond Barna Pál: Békepárti képviselőket kell küldenünk az Európai Parlamentbe

Kitért arra is: a magyar elnökség programja egy korábban már elfogadott koncepcióba illik, emlékeztetve, az unióban az a szokás, hogy másfél éves ciklusokban három ország egyenként fél évig elnököl, és a ciklus elején készítenek egy "trióprogramot". Ez történt most is a belgákkal és a spanyolokkal közösen. A részletes magyar elnökségi programot pedig a választások után, de még július 1-je előtt mutatják be - közölte az államtitkár.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.