Mint a Harmadik Birodalom idején: egy német bolttulajdonos kitiltotta a zsidókat

A lap közlése szerint a Duburg városrészben található bolt 60 éves tulajdonosa, akit csak egy kezdőbetűvel, R.-ként azonosítanak, saját bevallása szerint maga helyezte ki az A4-es méretű papírt, amelyen a következő szöveg olvasható: „Zsidók számára tilos a belépés!!!!” Alatta kisebb betűkkel:

„Semmi személyes, nem antiszemitizmus, csak nem bírlak titeket.”

A tulajdonos a Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag-nak adott nyilatkozatában tagadta az antiszemitizmus vádját, és Izrael gázai támadásaival indokolta tettét.

Izraelben zsidók élnek, és én nem tudom megkülönböztetni, ki támogatja a támadásokat és ki nem

– indokolta tettét R., aki szerint az izraeli támadás „képmutatás”.

Mindig azt mondják, hogy a történelem nem ismétlődhet meg, de aztán maguk is ezt teszik

– kötötte össze a holokausztot a gázai helyzettel.

Ez tiszta antiszemitizmus, és természetesen közvetlen utalás a náci időkre, amikor a zsidókat bojkottálták, és számos ilyen tábla volt látható

– fogalmazott Felix Klein, a német szövetségi kormány antiszemitizmus elleni megbízottja.

Ezt semmilyen formában nem szabad eltűrni – hangsúlyozta Klein.