Zsidó aktivisták megszállták a New York-i Szabadság-szobrot, hogy tűzszünetet követeljenek

Fekete pólót viselve, amelyeken "A zsidók tűzszünetet követelnek most" vagy "Nem a mi nevünkben" felirat szerepelt, több száz fiatal "Az egész világ figyel" és "A palesztinoknak szabadnak kell lenniük" feliratú transzparenseket emelt a magasba a szobor tövében. "Zsidó ősünk, Emma Lazarus híres szavai, amelyeket erre az emlékműre véstek, arra késztetnek bennünket, hogy fellépjünk a gázai palesztinok támogatása érdekében, akik arra törekszenek, hogy szabadon éljenek" - írta Jay Saper, a Zsidó Hang a Békéért (Jewish Voice for Peace, JVP) képviselője közleményében.

Az Intézet a Közel-Kelet Megértéséért (Institute for Middle East Undestanding, IMEU) egy dokumentumban "a gázai palesztin civilek elleni izraeli népirtó bombázások befejezését" követelte. "Amíg a gázai emberek kiáltanak, addig nekünk is hangosabban kell kiáltanunk, függetlenül attól, hogy milyen kísérletek történnek az elhallgattatásunkra" - mondta Nancy Goldin amerikai fotográfus a megmozdulás helyszínén. Az amerikai nagyvárosban az elmúlt hónapban Izrael- és palesztinbarát tüntetések is voltak. New York mintegy kétmillió zsidó és több százezer muzulmán otthona.

Egyelőre nem történt erőszak a megmozdulásokon. A JVP-hez hasonló szervezetek szombaton Washingtonban több tízezer tüntetőt vonultattak fel, hogy azonnali tűzszünetet követeljenek a Gázai övezetben, és bírálták az Egyesült Államok Izraelt feltétel nélkül támogató politikáját. A manhattani központi pályaudvart is elfoglalta egy több ezer fős óriási tömeg október végén, hasonló követelésekkel.

Fotó: AFP

MTI