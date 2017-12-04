2017. december 4.,
hétfő, Borbála, Barbara napja

Zsarolási kísérlet állhat a gyanús csomag hátterében

Hír TV

2017. december 4., hétfő 11:11, frissítve: hétfő 11:15

Zsarolási kísérlet állhat a németországi Potsdamban talált gyanús csomag ügyének hátterében – jelentették be a helyi hatóságok. A helyszínen ugyanis találtak egy papírt, amely egy kódon keresztül egy zsaroló levélhez vezette el a nyomozókat. Ebben ismeretlenek több millió eurót követelnek a német posta csomagküldő cégétől. Miután a zsarolók további veszélyes csomagokat indíthatnak útnak, a hatóságok arra kérnek mindenkit, hogy gyanús küldemény esetén értesítse a rendőrséget.

A pénteken egy potsdami gyógyszertárba kiszállított csomag robbanóanyagot, szögeket és gyújtószerkezetet tartalmazott és akár fel is robbanhatott volna. A zsarolók korábban már küldtek egy hasonló csomagot, amely felnyitáskor kigyulladt.

Hír TVvissza a címlapra
zsarolásNémetország

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV

Legolvasottabb cikkek

1

Hír TV

Simicska: Azt mondtam, hogy akkor itt „closing”

2

Hír TV

Virágzik a nyugdíjbiznisz

3

Hír TV

Változó mértékű lesz a nyugdíjemelés

4

Hír TV

DK: Orbán Ráhel rámutatott, apja pedig megveszi neki közpénzen

5

Hír TV

Nárcisztikus, megalomán: Orbánt ekézik a tengerentúlról

6

Hír TV

Kettős halál egy buszbalesetben