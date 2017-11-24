2017. november 24.,
péntek, Emma napja

Zimbabwéban beiktatták az új elnököt

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2017. november 24., péntek 13:54, frissítve: péntek 14:33

Harminchét év után mégis lemondott a zimbabwei elnök

Hír TVHarminchét év után mégis lemondott a zimbabwei elnök

Utódlási harc tört ki Zimbabwéban

Hír TVUtódlási harc tört ki Zimbabwéban

A hatalomváltásra azért került sor, mert a hadsereg fellázadt az országot 37 éve irányító Robert Mugabe ellen, miután elmozdította most államfővé választott alelnökét, hogy a feleségét tegye meg utódjává. A diktátor gazdasági válságba taszította hazáját: a valaha Afrika éléskamrájának hívott országban milliók éheznek, és tömegek menekülnek külföldre dolgozni.

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ZimbabweRobert Mugabe

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